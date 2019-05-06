'Bu aksesuar desteklenmiyor olabilir' ne demek?
Eğer Apple cihazınızda 'Bu aksesuar desteklenmiyor olabilir' uyarısıyla karşılaşıyorsanız korkmanıza gerek yok. Bu sorunun çözümü elbette ki var.
Apple kullanıcılarının karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de 'Bu aksesuar desteklenmiyor olabilir' hatası. Şarj cihazınızı sokete taktığınız an ortaya çıkan bu uyarı sonucunda telefonunuz şarj olmuyor. Aynı zamanda bu durum kulaklık girişinde de meydana gelebiliyor.
Sorunun birkaç nedeni olabilir. Eğer kullandığınız kablo orijinal değil veya aşınmışsa 'Bu aksesuar desteklenmiyor olabilir' hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte şarj portunun kir ile tıkanması muhtemel nedenlerden.
Hatayı çözmek için yapabileceğiniz şeylerden biri ise Apple'ın orijinal kablosunu kullanmanız. Ayrıca şarj portunu temizleyerek söz konusu sorunu çözebilirsiniz. Eğer bunların hepsini gerçekleştirmiş fakat herhangi bir sonuç elde edemediyseniz telefonunuzdaki uçak modunu açın ve kapatın. Ardından yaklaşık iki dakika sonra yeniden başlatın.
Tüm bunların yanında tavsiye edebileceğimiz son çözüm noktası telefonunuz güncellenmediyse yeni iOS sürümünü cihazınıza indirmeniz.
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