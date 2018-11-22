BTK Başkanı'ndan önemli 5G açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBTK Başkanı'ndan önemli 5G açıklaması
GeriTeknoloji BTK Başkanı'ndan önemli 5G açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
22.11.2018 - 07:11, Son Güncelleme:

BTK Başkanı'ndan önemli 5G açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BTK Başkanı'ndan önemli 5G açıklaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Rıdvan Kahveci,  "Önümüzdeki süreçte dünyayı şekillendirecek iki önemli konu var. Bunlardan biri 5G ve ötesi teknolojiler, diğeri ise yapay zeka. Bu konularda Türkiye'de ciddi yetenekler var, bunların doğru kullanılması halinde önemli gelişmeler kaydedilecek." dedi.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişim 2018 etkinliğinde BTK Kurul Üyesi Rıdvan Kahveci moderatörlüğünde "5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye'nin Yol Haritası" konulu panel düzenlendi.

Kahveci, panelde, 5G konusunda yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesinin çok önemli ve stratejik bir konu olduğuna dikkati çekti.

Hangi frekans bantlarının 5G'ye tahsis edileceğine ilişkin çeşitli planlama ve çalışmaların olduğunu anlatan Kahveci, bunları takip ettiklerini, bu kapsamda çalışma ve planların hazırlandığını söyledi. Kahveci, 5G frekans ihalesinin doğru zamanda ve doğru bir fiyatlandırmayla yapılmasının önemine değindi.

Kahveci, önümüzdeki süreçte dünyayı şekillendirecek en önemli konulardan birinin 5G ve ötesi teknolojiler, diğerinin ise yapay zeka olduğunu vurgulayarak, bu alanlarda Türkiye'de ciddi yeteneklerin bulunduğunu, bunların doğru kullanılması halinde önemli gelişmeler kaydedileceğinin altını çizdi.

"Herkes taşın altına elini koymalı"

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Ulak baz istasyonunun bugün 440 sahada aktif olarak kullanıldığını ifade ederek, 2019-2021 yıllarındaki siparişler için BTK koordinesinde, operatörlerle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Ulak baz istasyonunun ticari şebekelerde kullanımına ilişkin gerekli testlerde başarı sağlandığını ve son aşamaya geldiğini anlatan Balcı, yakında konuyla ilgili lansman yapılacağını ifade etti.

Balcı, 4,5G IMT-A lisans sözleşmelerinde yer alan yerlilik oranlarını sağlamak için Ulak baz istasyonlarının hazır olduğunu anlattı.

"2019'da fiber atılım yapılmalı" 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 5G ihalesinin yapılmasının öncesinde önemli olanın teknolojinin yaygınlaşmasına ortam hazırlanması olduğunu ifade etti.

Süel, fiberde yerinde saymanın geriye düşmek anlamına geldiğine işaret ederek, 2019'da fiber atılım yapılması gerektiğini söyledi. 

Turkcell Yönetim Kurulu ve CEO Danışmanı Mustafa Aykut ise 5G teknolojisine geçildiğinde önemli değişimlerin yaşanacağını dile getirdi.  Aykut, 5G konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Rekabet yerine iş birliği yapılmalıyız"

Netaş İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil de Türkiye'de 5G ve ötesi konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını anımsatarak, bu konuda Netaş olarak her türlü katkıyı verdiklerini söyledi.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik ve Türksat Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörü Süleyman Kuzu da haberleşme alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

BTK Başkanı'ndan önemli 5G açıklaması

Turkcell'den flaş AKN açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren...

Xiaomi'nin eski model telefonlarını kullananlara kötü haber

Yeni nesil Nintendo Switch ne zaman satışa çıkacak?