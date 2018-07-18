BT Sözleşmeleri: Alım, satım ve kiralamasında dikkat edilecek konular
BT Sözleşmeleri: Alım, satım ve kiralamasında dikkat edilecek konular başlıklı kitap, okuyuculara BT'nin bu açıdan yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.
Alanında uzman Zafer Babür tarafından kaleme alınan kitaptan kısaca bahsetmek gerekirse:
Sözleşmelerin maddeleri mümkün olduğunca şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık ve net oluşturulursa, her iki tarafın da haklarını ve görevlerini bilmesi o kadar kolay olacaktır. Taraflar için ideal sözleşme; yoruma yer bırakmamış, her şeyi ile anlaşılabilir ve ileride oluşabilecek sorunların çözümlerini olabildiğince tarif edebilmiş olanıdır.
Onlarca yıldır finans, telco, enerji, medya, sağlık ve taşıma sektörlerinde sistemler geliştirmiş, alım-satım ve kiralamalarını gerçekleştirmiş, danışmanlık ve yöneticilik yapmış Zafer Babür tarafından hazırlanan bu kitap, yazarın ürün veya hizmet temininde alan, kiralayan veya satan taraflarında iken edindiği tecrübelerin ışığında hazırlandı.
Kitapta; sözleşme türleri (ürün, hizmet, taşeron, alım, satım, kira, yenileme, fesih, gizlilik), nasıl bir fiyatlandırma yapılabileceği, sözleşmedeki altın kurallar, uluslararası bir sözleşme toplantısındaki gündem başlıkları gibi konulara yer verilmiş. Kitap Bilişim Teknolojileri alanında sözleşme hazırlayacaklara, mevcut sözleşmesini yenileyeceklere, sözleşmesini sonlandıracak olanlara hitap ediyor.
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