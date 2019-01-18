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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.01.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Bölgesel FinTech ekosistemi 2019’da nasıl şekillenecek?

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Bölgesel FinTech ekosistemi 2019’da nasıl şekillenecek?

Finans dünyası yeni yılda da teknoloji ekseninde dönüşümünü sürdürüyor. Gelişmekte olan pazarlar için tasarlanan kullanıcı dostu çözümlerin ivme kazandığı 2018 yılının ardından, bölgesel finansal teknolojiler (FinTech) pazarını hareketli bir 2019 bekliyor. MenaPay Genel Müdürü Tolga Odoğlu, yasal düzenlemelerde yapılacak değişikliklerden, blockchain teknolojisinin yeni kullanım alanlarına kadar 2019'a damgasını vuracak 5 FinTech trendini sıraladı.

Blockchain'in yaygınlaşması için öncelikle insanların bu teknolojiyi daha iyi tanıması gerekiyor. Kripto para blockchain olmadan çalışmasa da, blockchain'in kullanım sahası Bitcoin ve türevleriyle sınırlı değil. İnsanlara blockchain ile kripto para arasındaki farkı öğretmek, blockchain üzerine iş yapan ekosistemin 2019 gündemini oluşturuyor. Buna karşın, tüketicinin ödeme alanında blockchain'in sunduğu özelliklerden faydalanmak için uzmanlaşmasına gerek yok. Nasıl ki bir kredi kartını kullanmak için onun altyapısını oluşturan ödeme teknolojisini bilmek gerekmiyorsa, MenaPay gibi yeni nesil ödeme sistemlerini kullanmak için de blockchain uzmanı olmak gerekmiyor.

Ödeme teknolojilerinde söz tüketicinin

İnternet ve mobilite çağında yetişen Z Kuşağı, özellikle perakende ve bankacılık alanında mobil dostu çözümleri vazgeçilmez kılıyor. Bugün en yaygın olarak kullanılan ödeme altyapılarının dünya e-ticaret pazarındaki payının iki yıl içinde yüzde 23'ten, yüzde 15'e kadar düşmesi bekleniyor. Küresel pazar hedeflerini genişletmenin yolu, tüketicinin tercih ettiği ödeme yöntemini sunmaktan geçiyor. FinTech dönüşümüyle birlikte müşteri ihtiyaçlarına daha etkin yanıt veren yeni ödeme yöntemleri ortaya çıkmaya başladı.

Alibaba Group'un blockchain altyapısı sayesinde Çin ve Asya bölgesi haricinde farklı coğrafyalarda da tüketici ihtiyacına yönelik ödeme çözümleri sunabiliyor. MenaPay de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde nüfusun yüzde 84'ünü oluşturan bankasız tüketiciye uygun çözümler sunuyor. İnançları gereği mevcut bankacılık hizmetlerinden faydalanamayan bu kitle, blockchain ve mobil teknolojilere dayalı bir ödeme teknolojisine kavuşuyor.

Yapay zekadan daha etkin biçimde faydalanacağız

Yapay zeka yüksek hacimli veriyi bir insandan çok daha hızlı ve etkili analiz ederek, daha hızlı karar alınmasına yardımcı oluyor. Yapay zekanın finansal teknolojilerde sahtekârlık tespitinden, yatırım danışmanlığına kadar pek çok uygulama sahası bulunuyor. Piyasadaki finansal dalgalanmaları önceden tahmin eden yapay zeka, bu bilgilere dayanarak en isabetli işlemleri gerçekleştiriyor.

Yapay zekanın şeffaflığını artırmak için tasarlanmış yasal düzenlemelerin 2019 yılında hayata geçirilmesi öngörülüyor. Yapay zekayı bu yıl her zamankinden daha fazla kullanmaya başlayacağız. Bu sayede FinTech hizmetleri her geçen gün daha kullanışlı hale gelecek.

Yasal düzenlemeler FinTech için esnetilecek

Finansal teknolojilerdeki hızlı gelişime karşın, ekonomik ve yasal sistemler daha temkinli yol alıyor. Ekim 2018'de ABD'nin finansal otoritesi SEC'in, FinTech girişimcileriyle düzenleyici liderler arasında bir iletişim kanalı oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği FinHub, bu açıdan büyük önem taşıyor. FinHub blockchain ve diğer FinTech çözümleri için danışmanlık hizmeti de verecek.

Büyük ölçekli şirketler, 2019 yılında gerçek dünyadaki kullanım senaryolarına yönelik kurumsal blockchain ürünlerini piyasaya sürecekler. Son iki yılda düzenleyicilerin ve politika yapıcıların kripto para ve blockchain'e duyduğu ilgi arttı. 2019 yılı içinde de finansal teknolojilere yönelik yasal düzenlemelerin daha esnek hale gelmesi öngörülüyor.

İslami finans için üç kilit unsur

MenaPay'in hizmet sunduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde inanç ve kültürel değerler gereği İslami finans büyük önem taşıyor. Ne var ki bu finans sisteminin tam potansiyeline erişebilmesi için düzenleyici reformlar, standardizasyon ve FinTech'e ihtiyaç duyuluyor.

Basra Körfezi şehirleri, kendilerini FinTech için bölgesel merkezler olarak kurmak için yarışıyor. Kuveyt'te merkez bankası, FinTech ürün ve hizmetlerini deneyen şirketlere yönelik yasal düzenlemeler duyurdu. Bahreyn FinTech Bay bu yılın Şubat ayında kripto para birimleri, blockchain, dijital ödemeler ve diğer finansal teknolojiler üzerinde çalışan yaklaşık 30 firmaya ev sahipliği yapacak. Abu Dabi ve Dubai, FinTech girişimlerinin büyümesini artırmak için yatırım yapıyor.

MENA'da girişim sayısının 2020 yılına kadar iki katından fazla artması bekleniyor. Global Islamic FinTech Summit ise girişimcilerin, yatırımcıların, danışmanların, ekosistem destekçilerinin, bankacıların ve düzenleyicilerin küresel İslam ekonomisindeki girişimcilik ekosistemini geliştirme konusundaki deneyimlerini ve fikirlerini paylaşabilmeleri için çeşitli alanında uzman isimleri bir araya getirecek.

FinTech'e kucak açan İslami finans kurumlarının önündeki en önemli engellerin başında yasal düzenlemeler ve üst yönetim desteği geliyor. bu nedenle bankaların FinTech'i bir maliyet merkezi olarak değil, stratejik bir zorunluluk olarak görmesi gerekiyor.

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