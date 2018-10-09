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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.10.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

BM'den iklim değişikliği uyarısı

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BM'den iklim değişikliği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliğine karşı acil adımlar atılmazsa küresel ısınmanın yakın gelecekte yeryüzünde yıkıcı etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

BM Hükümetlerarası İklim Paneli (IPCC), Güney Kore'nin Incheon şehrinde düzenlenen basın toplantısıyla, iklim değişikliğine dair yayımladığı son raporu kamuoyuna duyurdu.

Karbon emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 45 azaltılmaması halinde, söz konusu tarihte küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi dönemlere göre 1,5 derece artmış olacağı belirtilen raporda, bu düzeydeki bir sıcaklık artışının tropiklerdeki mercan resiflerinin yüzde 90'ının ölmesine, Arktik buzul erimesinin küresel deniz seviyesini birkaç metre yükseltecek kadar artmasına ve tarımda büyük hasat kaybına yol açacağı ifade edildi.

Raporda yüzde 1,5 hedefini yakalayabilmek için karbon emisyonlarının 2030'a gelindiğinde yüzde 45 oranında azaltılması gerekeceği kaydedildi. 

Öte yandan bu hedefi sürdürebilmek için ülkelerin 2050'ye gelindiğinde "net sıfır emisyon" düzeyini yakalaması gerektiği, yani karbon salım miktarına eşit düzeyde karbonun atmosferden tahliyesinin sağlanmasının şart olduğu belirtildi.

Küresel ortalama sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 1,5 derecenin altında tutabilmek için karbon emisyonlarının bugüne dek görülmedik düzeyde azaltılması gerektiği işaret edilen raporun yazarlarından Londra Kraliyet Akademisi öğretim üyesi Jim Skea, bunun tüm sektörlerde emisyon azaltımı için tedbirler alınmasını, alışkanlıkların değiştirilmesini ve düşük karbonlu üretim ve yakıt seçeneklerine yatırımların arttırılmasını gerektireceğini kaydetti.

Skea, "Küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilmek için 21. yüzyıl boyunca atmosferdeki karbondioksiti tahliye etmemiz gerekiyor. Bunun için ağaç dikmeli, biyoenerji üretmeli ve karbon yakalama ve depolama imkanlarımızı geliştirmeliyiz. Ayrıca toprak yönetimi anlayışımızı değiştirmeli ve yeni üretim yöntemleri geliştirmeliyiz." diye konuştu.

Paris hedefleri için daha fazla çaba gerekli

Uzmanlar raporun 2015'te Paris Anlaşmasında belirlenen sıcaklık artış hedeflerine ulaşmanın kolay olmayacağına dair bir uyarı niteliğinde olduğun değerlendirmesini yapıyor. 

Rapora göre yüzyıl sonu için öngörülen 1,5 derecelik sıcaklık artışına, gerekli önlemlerin alınmaması halinde 2030 itibarıyla ulaşılmış olacak.

Dünya Kaynakları Enstitüsünden Andrew Steer, "IPCC raporu dünya liderleri için bir uyanma çağrısı. Küresel sıcaklık artışı hedefini 1,5 derecede tutabilmek için ekonomik ve sosyal sistemlerin görülmedik ölçekteki radikal bir dönüşümü gerekiyor. Bu zor ama imkansız değil. Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Daha sağlıklı bir ekonomiye ve daha sağlıklı bir topluma ulaşmak için bu şart." ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşması olarak anılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, küresel ortalama sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla en fazla 2 santigrat derece fazla tutmayı, ideal olarak da 1,5 derecede sınırlamayı amaçlıyor. Anlaşma, her ülkenin sera etkisi yaratan gazların salımını azaltma konusunda kendi hedeflerini belirlemesini ve kendi yaklaşımını geliştirmesini öngörüyor.

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