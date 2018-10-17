‘Blockchain ve yapay zeka geleceğimizi inşa edecek teknolojiler olacak’
Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, Webrazzi Summit 2018 Konferansı’nda dünyanın internetin ortaya çıkışından sonra yeni bir döneme girdiğini, bugün geldiğimiz noktada teknoloji sayesinde yapay zekanın akıl sorununu, blockchain teknolojisinin ise güven sorununu çözdüğünü söyledi.
Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, Webrazzi Summit 2018 Konferansı’nda “Blockchain ile Değişecek Sektörler” başlıklı panele katıldı. İnternetin hayatımıza girdiği günden itibaren bilgi toplumunun ürettiği teknolojiler sayesinde bugün dünyanın yepyeni bir döneme girdiğimize dikkat çeken Barış Özistek, “Hepimiz biliyoruz ki geleceğimizi şekillendirecek ve inşa edecek en önemli teknolojiler blockchain ve yapay zeka olacak. Yapay zekanın akıl sorununu, blockchain teknolojisi ise güven sorununu çözdü” dedi.
Webrazzi CEO’su Arda Kutsal’ın yönettiği panele ScutiX Kurucusu Aydonat Atasever, Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek ve Colendi Kurucusu Bülent Tekmen katıldı.
Dijital oyunlarda blockchain teknolojisi
Barış Özistek konuşmasında “Yapay zekanın oyuncuların hangi oyunlardan keyif aldığını ve buna göre aksiyon alınmasını çözüyor,blockchain ise oyun içinde oyuncuların sahip olduğu önemli finansal değeri olan sanal kostüm, eşya ve ekipmanların güvenli bir şekilde oyuncular arasında ticaretinin yapılmasını ve değişimini sağlıyor” dedi.
Çin’de dilencilik cep telefonuyla
Barış Özistek konuşmasında teknolojik gelişmelerin halk tarafından çok hızlı kabul gördüğü Çin’de, AliPay ve WeChat Pay’in aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyon kişiye ulaştığını ve dilencilerin bile ellerinde cep telefonlarındaki AliPay ve WeChat Pay gibi aplikasyonlarla dilendiğini anlattı. Özistek şöyle devam etti:
“Dilenciye para vermek istemezsek bozuğum yok diyoruz. Çinlilerin böyle bir bahanesi yok. Sadaka vermek isteyenler dilencinin cep telefonundaki kare kodu okutarak para veriyor, 1 Yuan da veriyor yarım Yuan da veriyor ama dijital ödeme sistemini kullanıyorlar. Çin’de sokak pazarında elma satan teyzenin tezgahının önünde fiyat kare kodu var onu okutup ödemenizi yapıyorsunuz. Kimse yanında para taşıma riskine girmiyor, sahte para ile alışveriş riskine girmiyor her şey tertemiz ve sorunsuz bir şekilde dijital ödeme sistemleri ile çözülüyor.
Barış Özistek sadece geleneksel işlerin değil, teknoloji dünyasındaki bir çok şirketin de değişmek, dönüşmek ve bu yeni dünyaya adapte olmak zorunda kalacağını aktardı. Dönüşemeyen şirketlerin küçülmek, karlarını kaybetmek ve hatta batma riskleri ile karşı karşıya kalacaklarını belirten Özistek şöyle konuştu:
“Teknolojinin gelmiş olduğu nokta, her bireye kişiselleştirilmiş deneyimler yaşatmaktadır. Oyun sektörü, teknoloji dünyasına liderlik eden, en yeni teknolojileri ilk kez kullanarak milyonlarca insanın hayatına dokunan bir alan. Eğlence dünyasının en önemli bileşenlerinden olan bu sektör için kişiselleştirilmiş oyun deneyimi kaçınıl hale gelmiş durumda.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle