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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
17.10.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

‘Blockchain ve yapay zeka geleceğimizi inşa edecek teknolojiler olacak’

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‘Blockchain ve yapay zeka geleceğimizi inşa edecek teknolojiler olacak’

Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, Webrazzi Summit 2018 Konferansı’nda dünyanın internetin ortaya çıkışından sonra yeni bir döneme girdiğini, bugün geldiğimiz noktada teknoloji sayesinde yapay zekanın akıl sorununu, blockchain teknolojisinin ise güven sorununu çözdüğünü söyledi.

Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, Webrazzi Summit 2018 Konferansı’nda “Blockchain ile Değişecek Sektörler” başlıklı panele katıldı. İnternetin hayatımıza girdiği günden itibaren bilgi toplumunun ürettiği teknolojiler sayesinde bugün dünyanın yepyeni bir döneme girdiğimize dikkat çeken Barış Özistek, “Hepimiz biliyoruz ki geleceğimizi şekillendirecek ve inşa edecek en önemli teknolojiler blockchain ve yapay zeka olacak. Yapay zekanın akıl sorununu, blockchain teknolojisi ise güven sorununu çözdü” dedi.

Webrazzi CEO’su Arda Kutsal’ın yönettiği panele ScutiX Kurucusu Aydonat Atasever, Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek ve Colendi Kurucusu Bülent Tekmen katıldı. 

Dijital oyunlarda blockchain teknolojisi 

Barış Özistek konuşmasında “Yapay zekanın oyuncuların hangi oyunlardan keyif aldığını ve buna göre aksiyon alınmasını çözüyor,blockchain ise oyun içinde oyuncuların sahip olduğu önemli finansal değeri olan sanal kostüm, eşya ve ekipmanların güvenli bir şekilde oyuncular arasında ticaretinin yapılmasını ve değişimini sağlıyor” dedi. 

Çin’de dilencilik cep telefonuyla 

Barış Özistek konuşmasında teknolojik gelişmelerin halk tarafından çok hızlı kabul gördüğü Çin’de, AliPay ve WeChat Pay’in aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyon kişiye ulaştığını ve dilencilerin bile ellerinde cep telefonlarındaki AliPay ve WeChat Pay gibi aplikasyonlarla dilendiğini anlattı. Özistek şöyle devam etti: 

“Dilenciye para vermek istemezsek bozuğum yok diyoruz. Çinlilerin böyle bir bahanesi yok. Sadaka vermek isteyenler dilencinin cep telefonundaki kare kodu okutarak para veriyor, 1 Yuan da veriyor yarım Yuan da veriyor ama dijital ödeme sistemini kullanıyorlar. Çin’de sokak pazarında elma satan teyzenin tezgahının önünde fiyat kare kodu var onu okutup ödemenizi yapıyorsunuz. Kimse yanında para taşıma riskine girmiyor, sahte para ile alışveriş riskine girmiyor her şey tertemiz ve sorunsuz bir şekilde dijital ödeme sistemleri ile çözülüyor. 

Barış Özistek sadece geleneksel işlerin değil, teknoloji dünyasındaki bir çok şirketin de değişmek, dönüşmek ve bu yeni dünyaya adapte olmak zorunda kalacağını aktardı. Dönüşemeyen şirketlerin küçülmek, karlarını kaybetmek ve hatta batma riskleri ile karşı karşıya kalacaklarını belirten Özistek şöyle konuştu:  

“Teknolojinin gelmiş olduğu nokta, her bireye kişiselleştirilmiş deneyimler yaşatmaktadır. Oyun sektörü, teknoloji dünyasına liderlik eden, en yeni teknolojileri ilk kez kullanarak milyonlarca insanın hayatına dokunan bir alan. Eğlence dünyasının en önemli bileşenlerinden olan bu sektör için kişiselleştirilmiş oyun deneyimi kaçınıl hale gelmiş durumda.”

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