Blockchain devleri İstanbul'da bir araya geldi
Blockchain, çevrim içi ödeme, yapay zeka alanlarının önde gelen isimleri ve ünlü girişimciler ile teknoloji tutkunları Çırağan Sarayı’nda bir araya geldi.
Etkinliğe “Huawei CTO’su Jorge Sebastiao, HS Consulting Group’un CEO’su Herbert Sterchi, Muckral CEO’su Susan Oh, OXY/AI Kurucu ortağı Ali Erhan Tamer, WEDEW kurucusu Eduardo Ribeiro Filho, Visiong8.com CTO’su John D Allen,
Latoken CEO’su Valentin Preobrazhenskiy, BreezeCoin CEO’su ve etkinliğin sponsoru olan Atronocom’un ortağı Gürkan Akpınar, Experian Türkiye ve Ortadoğu Müdürü Serter Baltacı, Puremind Kurucu Ortağı Doruktan Türker konuşmacı olarak katıldı.Crypto League'in uluslararası CEO'larının konuşmalarını ve ilginç tartışmaların yer aldığı etkinliğe katılanlar, profesyonellerle tanışıp 'ödemelerin geleceği' konusunda önemli bilgiler öğrendi.
Ödeme sistemleri teknolojisinin yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi var. Basit kod sistemleriyle başlayıp PayPal ve Amazon gibi dev dünya şirketlerini yaratan ödeme çözümleri Blockchain teknolojisi ile birlikte yepyeni bir boyut kazanıyor.
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