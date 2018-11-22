Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
BBC Türkçe
22.11.2018 - 07:53, Son Güncelleme:

Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır?

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Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır?

Black Friday (Kara Cuma) yaklaşırken dünyanın dört bir yanında mağazalar müşterileri çekmek için fiyat indirme yarışına giriyor. Ama bu indirim dönemi göz korkutucu da olabilir veya alnınızın teriyle kazandığınız maaşınızı ihtiyacınız olmayan ve hatta istemediğiniz ürünlere harcamanıza yol açabilir. Çok sayıda kişinin mağazaları dolduracağı bu dönemde kaosa bulaşmadan ihtiyacınız olan her şeyi daha ucuza almanızın yolu nedir?

Alışveriş uzmanı Samantha Fenwick'ın Black Friday (Efsane Cuma) tavsiyeleri şöyle:

1. Araştırın

İnternete girin ve ihtiyacınız olan ürünlerin fiyatlarını öğrenin.

En iyi fiyatların bulunduğu mağazalara gidin ve böylece kalabalıklar arasında boşa vakit kaybetmeyin.

Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır

İndirimden önce ürünün fiyatının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Dükkanın açılış saatleri nedir? Dışarı çıkmadan ihtiyacınız olan her şeyi öğrenin

 

Böylece dikkatiniz de daha az dağılacaktır.

2. İade politikasını araştırın

Aldığınız ürünlerin iade imkanı mağazaya ve ürüne göre değişiklik gösterir, bu yüzden ürünü satın almadan önce bunu öğrenin.

Mağazadan aldığınız her ürünü iade edemiyor olabilirsiniz.

Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır

Fikriniz değişirse ne olacak?

 

Fakat belli bir iade politikası varsa, mağaza buna uymak zorundadır.

3. Bir hevesle alışveriş yapmayın

İnsanlar indirim döneminde ucuzlayan tüm ürünleri alma eğilimi hisseder.

Fakat o durumda gerçekten bir tasarruf yapıp yapmadığınızı veya ürünü gerçekten beğenip beğenmediğinizi sakin kafayla düşünmek gerekir.

Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır

Acele işe şeytan karışır - bir anlık kararla ürün almak hiçbir zaman iyi değildir

 

Kendinize sorun: Bu ürünü hemen kullanmaya başlayacak mıyım? Yoksa bir dolabın köşesinde bir daha gün yüzü göreceği günü mü bekleyecek?

Aldığınız bir kıyafetse deneyin, sonrasında da bir çay için. Çayınız bittiğinde hâlâ ihtiyacınız varsa o zaman alın.

4. Rahat kıyafetler giyinin

Deneme kabinlerine her giriş ve çıkışınızda ayakkabılarınızı bağlamak kadar kötü bir şey yoktur.

Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır

Pratik olun, birden fazla kıyafet deneyecekseniz, kolay çıkarabileceğiniz kıyafetler giyin

 

5. En büyük indirimlerin bir kısmı pahalı, özel tasarım ürünlerde olacaktır

Bu tip ürünler genelde diğer ürünler kadar sık indirime girmez.

Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır

Lüks ürünler almak istiyorsanız bu dönemdeki indirimleri takip edin

 

Bu yüzden, eğer lüks bir çanta veya özel tasarım bir ayakkabı almak istiyorsanız bu dönem sizin için iyi bir dönem olabilir.

Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır

Kondisyonunuzu koşuya çıkarmışçasına planlayın

 

6. Yanınıza bir şişe su alın

Dışarda hava soğuksa mağazaların içinde ısıtma sistemleri daha fazla çalışacaktır. Işıklardan kaynaklanan ısıyı da düşününce su kaybedeceksiniz.

Yanınıza suyun yanı sıra atıştırmalık yiyecekler almak iyi bir fikir olabilir.

Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır

İstediğiniz ürünü bulmak tenha bir mağazada daha kolaydır

 

7. Kalabalıkların önüne geçmek için erken saatlerde gidin

Alarmınızı kurun.

Mağazaların açılış saatini kontrol etmeyi unutmayın. Bazı mağazalar indirim dönemlerinde açılış saatlerinde değişikliğe gidebiliyor.

Black Friday: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır
Alışveriş yapmayı çok seven biri olmasanız bile anın tadını çıkarın

8. Tadını çıkarın

Ödevinizi yapar ve bütçenizi aşmazsanız Black Friday indirimleri sizin için kabusa dönmez.

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