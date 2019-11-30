Black Friday çılgınlığı sona erdi: 2 milyon 265 bin ürün satıldı

Black Friday, dijital pazarlama dünyasına da damgasını vurdu. Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital’in açıkladığı veriler Black Friday’in kazananlarının hangi dijital pazarlama kanallarını kullandığını da ortaya koydu. Bu kapsamda Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerinde de bu yıl artış yaşandı. 2018’de 930 olan e-posta kampanya sayısı, bu yıl 1220’ye ulaştı. 2018’de 65 milyon e-posta gönderilirken, bu yıl söz konusu rakam 92 milyonu buldu. Satın alınan ürün adedinde yüzde 45’lik artış yaşandı ve 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Bu rakam geçen yıl 1 milyon 564 bindi.

Cep telefonundan bakıldı, bilgisayardan satın alındı



Related Digital’in verilerine göre “Black Friday kampanyaları” en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. En çok sipariş verilen saat dilimi 00:00-01:00 olurken, en çok sipariş de 22-34 yaş aralığındaki kullanıcılardan geldi. Kullanıcıların yüzde 75’i mobilden gelirken, satışların yüzde 60’ı desktop’tan gerçekleşti. Markaların cirosuna en çok etki eden kategoriler giyim ve kozmetik, ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları oldu. E-postalarda en çok kullanılan kelime bu yıl da “indirim” oldu.

“Black Friday için yaz aylarında çalışmaya başladık”



Black Friday kampanyalarına yönelik çalışmalara yaz aylarında başladıklarını söyleyen Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Yüzlerce markaya özel kampanyalar oluşturulması konusunda destek olduk. Müşterilerimize Black Friday kampanyaları yaparken dikkat etmeleri gereken detayları aktardık. Kampanya hazırlıkları, teknik destek ve olası aksaklıklara anında müdahale için sürekli nöbetçi personel tutuyoruz” dedi.

Dünyada erkekler, Türkiye’de kadınlar Black Friday’ci



Kılıç, yalnızca ABD’de bu yıl 90 milyar dolara yakın alışveriş yapılmasının beklendiğini, dünyada ise 200 milyar doları aşan bir hacim beklendiğini söyledi. Black Friday kampanyalarının yoğun olarak yapıldığı ülkelerde insanların yüzde 58’inin en az 1 şey satın aldığına dikkat çeken Kılıç, “Dünya genelinde erkekler, kadınlara göre daha fazla alışveriş yapıyor. Bu oran yüzde 53’e, yüzde 47. Ülkemizde ise yüzde 58 oran ile kadınlar Black Friday’de daha fazla alışveriş yapıyor. Kullanıcıların yaş ortalamasına baktığımızda da ilginç bilgiler ortaya çıkıyor. Örneğin sepet ortalaması en düşük olan grup 30 yaş altındakiler. Ancak totalde en çok alışveriş yapanlar da yine 30 yaş altındakiler” ifadelerini kullandı. Omnichannel’dan alışveriş imkanı sunan markaların alışveriş sepet ortalamasının, bunu sunmayan şirketlere göre iki kat daha fazla olduğunu vurgulayan Kılıç, “Omnichannel marketing, kampanya dönemlerinde daha da kritik bir önem kazanıyor” açıklamasını yaptı.