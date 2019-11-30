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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Black Friday çılgınlığı sona erdi: 2 milyon 265 bin ürün satıldı

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Black Friday çılgınlığı sona erdi: 2 milyon 265 bin ürün satıldı

“Black Friday” rüzgarı dijital pazarlama dünyasını da etkisi altına aldı. Bu yolla kampanya geliştiren markalar, satışlarını geçen yıla oranla ikiye katladı. Bu kapsamda Related Digital, Black Friday’e ilişkin çarpıcı veriler açıkladı. Yayınlanan ilgili araştırmaya göre, bu yıl kampanyalarla ilgili 92 milyon e-posta gönderildi, bu sayı geçtiğimiz yıl 65 milyondu. Bu yıl satın alınan ürün sayısında da yüzde 45’lik artış yaşandı. Geçen yıl 1 milyon 564 bin olan satılan ürün sayısı, bu yıl 2 milyon 265 bine ulaştı. Markaların cirolarını en fazla etkileyen ürünler “giyim ve kozmetik” kategorisinde yer alırken, kullanıcıların büyük bir çoğunluğu sipariş için 00:00-01:00 saat aralığını bekledi.

Black Friday, dijital pazarlama dünyasına da damgasını vurdu. Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital’in açıkladığı veriler Black Friday’in kazananlarının hangi dijital pazarlama kanallarını kullandığını da ortaya koydu. Bu kapsamda Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerinde de bu yıl artış yaşandı. 2018’de 930 olan e-posta kampanya sayısı, bu yıl 1220’ye ulaştı. 2018’de 65 milyon e-posta gönderilirken, bu yıl söz konusu rakam 92 milyonu buldu. Satın alınan ürün adedinde yüzde 45’lik artış yaşandı ve 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Bu rakam geçen yıl 1 milyon 564 bindi.

Cep telefonundan bakıldı, bilgisayardan satın alındı

Related Digital’in verilerine göre “Black Friday kampanyaları” en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. En çok sipariş verilen saat dilimi 00:00-01:00 olurken, en çok sipariş de 22-34 yaş aralığındaki kullanıcılardan geldi. Kullanıcıların yüzde 75’i mobilden gelirken, satışların yüzde 60’ı desktop’tan gerçekleşti. Markaların cirosuna en çok etki eden kategoriler giyim ve kozmetik, ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları oldu. E-postalarda en çok kullanılan kelime bu yıl da “indirim” oldu.

“Black Friday için yaz aylarında çalışmaya başladık”

Black Friday kampanyalarına yönelik çalışmalara yaz aylarında başladıklarını söyleyen Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Yüzlerce markaya özel kampanyalar oluşturulması konusunda destek olduk. Müşterilerimize Black Friday kampanyaları yaparken dikkat etmeleri gereken detayları aktardık. Kampanya hazırlıkları, teknik destek ve olası aksaklıklara anında müdahale için sürekli nöbetçi personel tutuyoruz” dedi.

Dünyada erkekler, Türkiye’de kadınlar Black Friday’ci

Kılıç, yalnızca ABD’de bu yıl 90 milyar dolara yakın alışveriş yapılmasının beklendiğini, dünyada ise 200 milyar doları aşan bir hacim beklendiğini söyledi. Black Friday kampanyalarının yoğun olarak yapıldığı ülkelerde insanların yüzde 58’inin en az 1 şey satın aldığına dikkat çeken Kılıç, “Dünya genelinde erkekler, kadınlara göre daha fazla alışveriş yapıyor. Bu oran yüzde 53’e, yüzde 47. Ülkemizde ise yüzde 58 oran ile kadınlar Black Friday’de daha fazla alışveriş yapıyor. Kullanıcıların yaş ortalamasına baktığımızda da ilginç bilgiler ortaya çıkıyor. Örneğin sepet ortalaması en düşük olan grup 30 yaş altındakiler. Ancak totalde en çok alışveriş yapanlar da yine 30 yaş altındakiler” ifadelerini kullandı. Omnichannel’dan alışveriş imkanı sunan markaların alışveriş sepet ortalamasının, bunu sunmayan şirketlere göre iki kat daha fazla olduğunu vurgulayan Kılıç, “Omnichannel marketing, kampanya dönemlerinde daha da kritik bir önem kazanıyor” açıklamasını yaptı.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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