Bixby düğmesi nasıl değiştirilir?

Samsung'un en son amiral gemileri, müthiş ekranlarla geliyorlar ve oldukça hızlılar. Telefonları kullananlar neredeyse hiçbir şeyden şikayetçi değiller... Bir şey dışında. Bixby düğmesini neredeyse kimse kullanmak istemiyor.

Ses seviyesi düğmesinin altında bulunan Bixby düğmesine yanlışlıkla basmak ve Samsung'un dijital asistanını istemeden açmak, sıkça rastlanan bir durum. Samsung, Bixby düğmesini devre dışı bırakmanıza izin veriyor ancak düğmeyi başka bir işlev için kullanmak istiyorsanız, bxActions gibi bir uygulama kullanmanız gerekiyor.

Uygulama kullansanız da birkaç adımı yerine getirmeniz gerekecek, bunu baştan belirtelim. Öncelikle Bixby'nin cihazınızda etkin olduğundan emin olun ve ardından bxActions'ı Google Play'den indirin.





Seçenekler karşınıza çıktığında "Get foreground app"a dokunun. Sonraki sayfada "Allow usage tracking"i de açmanız gerekecek. Bunun ardından önceki sayfaya gidin ve "Get button events"i seçin. Yeni bir sayfa açılacak, sayfayı "bxActions - Bixby button"u görene kadar kaydırın. Bu seçeneğe dokunun ve ekranın en üstündeki işlevi etkinleştirin. Açılan kutucukta "OK" düğmesine dokunun.

"Done" simgesine dokunun. Açılan yeni sayfada "Buttons"u seçin. Aynı adımları izleyerek bu menüden "Bixby button"u etkinleştirin. Bitmek üzere.

Ana sayfaya dönün ve "Actions"ı ardından "Bixby"yi seçin. Şimdi "Standart action"ı seçin. Uygulama, Bixby düğmesine atayabileceğiniz tüm komutları listeleyecek. Burada birçok seçenek var ancak 2,99 dolarlık premium sürümü alırsanız çok daha fazla seçenek görebilirsiniz. Google Now ve ekran görüntüsü alma, premium sürümde bulunuyor.

Samsung'un Bixby'sinden kurtulmak isteyenlerin işi kolay değil, ancak bu adımları bir kez tamamladıktan sonra geri dönmenize gerek olmayacak ve uğraştığınıza değecek.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 49 MÜTHİŞ DUVAR KAĞIDI