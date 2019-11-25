Bill Gates'ten Huawei ile ilgili şaşırtan açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBill Gates'ten Huawei ile ilgili şaşırtan açıklama
GeriTeknoloji Bill Gates'ten Huawei ile ilgili şaşırtan açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.11.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Bill Gates'ten Huawei ile ilgili şaşırtan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bill Gates'ten Huawei ile ilgili şaşırtan açıklama

Dünyanın en zengin ismi olan ve aynı zamanda Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bir süredir devam eden ambargo nedeniyle zor günler geçiren Huawei'ye destek çıktı, kapsamlı testlerin yapılmaması durumunda şirkete önyargıyla yaklaşmamak gerektiğini vurguladı.

Teknoloji dünyasının efsane ismi Bill Gates, Huawei tarafını yakından ilgilendiren sürpriz açıklamalarda bulundu. Huawei cihazların kapsamlı bir testten geçmesi gerektiğini düşünen Gates, tarafsız testler neticesinde sonuca varmanın gerekliliğine dikkat çekti. Aksi halde Huawei hakkında yaptırım uygulamanın doğru bir yaklaşım olmayacağını dile getiren Gates, sözlerinin devamında şunları kaydetti: 

"Huawei cihazlarının casusluk için kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeliyiz. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giren tüm mal ve hizmetlerin kötü veya casusluk yapmak için kullanılacağını düşünmek temel olarak yanlış."

Gates, Çin ile ABD ilişkilerinin de genellikle olumlu yönde gittiğini belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Huawei, diğer şirketlerle rekabet ederek düşük maliyetli 5G ürünleri üretiyor. Bu durum diğerlerini fiyatları düşürmeye veya ürünlerini iyileştirmeye zorluyor. Bu çok iyi. Huawei her zaman çok yenilikçi bir şirket olmuştur."

Gates, ABD ile Çin'in arasındaki işbirliğinin her zaman önemli olduğunu vurgularken, bu işbirliğine karşı duranlara olan rahatsızlığını da sözlerine ekledi. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle