Bill Gates'ten Huawei ile ilgili şaşırtan açıklama
Dünyanın en zengin ismi olan ve aynı zamanda Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bir süredir devam eden ambargo nedeniyle zor günler geçiren Huawei'ye destek çıktı, kapsamlı testlerin yapılmaması durumunda şirkete önyargıyla yaklaşmamak gerektiğini vurguladı.
Teknoloji dünyasının efsane ismi Bill Gates, Huawei tarafını yakından ilgilendiren sürpriz açıklamalarda bulundu. Huawei cihazların kapsamlı bir testten geçmesi gerektiğini düşünen Gates, tarafsız testler neticesinde sonuca varmanın gerekliliğine dikkat çekti. Aksi halde Huawei hakkında yaptırım uygulamanın doğru bir yaklaşım olmayacağını dile getiren Gates, sözlerinin devamında şunları kaydetti:
"Huawei cihazlarının casusluk için kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeliyiz. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giren tüm mal ve hizmetlerin kötü veya casusluk yapmak için kullanılacağını düşünmek temel olarak yanlış."
Gates, Çin ile ABD ilişkilerinin de genellikle olumlu yönde gittiğini belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Huawei, diğer şirketlerle rekabet ederek düşük maliyetli 5G ürünleri üretiyor. Bu durum diğerlerini fiyatları düşürmeye veya ürünlerini iyileştirmeye zorluyor. Bu çok iyi. Huawei her zaman çok yenilikçi bir şirket olmuştur."
Gates, ABD ile Çin'in arasındaki işbirliğinin her zaman önemli olduğunu vurgularken, bu işbirliğine karşı duranlara olan rahatsızlığını da sözlerine ekledi.
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