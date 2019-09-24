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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Bilişim Zirvesi’19 için geri sayım: Neler konuşulacak?

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Bilişim Zirvesi’19 için geri sayım: Neler konuşulacak?

Bilişim Zirvesi'19 duvarın ardındaki en büyük gerçeğin veri olduğunu göstermek üzere "Data Talks – Veri Konuşur" temasıyla 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin teknoloji ve bilişim gündemini 2000 yılından bu yana belirleyen Bilişim Zirvesi, iki gün boyunca beş farklı salonda, 18 farklı başlıkta gerçekleştirilecek oturumlarla yeni nesil teknolojilerin ışığında çağımızın en önemli değerlerinden kabul edilen veri üzerinden, yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğini ortaya koymayı hedefliyor.

Bilişim Zirvesi 2018 yılında “Beyond The Wall” mottosu ile düzenlenmişti. Bu kapsamda şirketlerin dijital dönüşümleri engelleyen duvarların yıkılmaya başladığını ve duvarın ardında verinin egemen olduğu yeni bir dünyanın ortaya çıktığını belirten Bilişim Zirvesi Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun, şu bilgileri verdi:

"İçinde bulunduğumuz yüzyıl, ‘Veri yüzyılı’ olarak değerlendiriliyor. Nesnelerin interneti, mobilite, bulut ve yapay zekâ sayesinde veriler çığ gibi büyüyor. Bugüne kadar veri üretmek ve veri toplamak ön planda iken bugün artık büyük veri analitiği ve yapay zekâ sayesinde veriyi işlemek, bundan da anlamlı ve yararlı iş sonuçları elde etmek kritik hale geldi. Çünkü geleceği veri şekillendirecek.

Bilişim Zirvesi'19, farklı sektörlerden uzmanların ve fikir liderlerinin görüşleriyle zenginleşecek bir düzlemde veriyi masaya yatırıyor. Nesnelerin interneti, güvenlik, bulut, büyük veri, Endüstri 4.0, yapay zekâ, artırılmış sanal gerçeklik, kuantum teknolojileri, robot çözümler gibi güncel konular, zirve süresince düzenlenecek konuşma, seminer ve panellerde katılımcılarla paylaşılacak. Zirvede, geçtiğimiz yıl duvarın ardındaki yapay zekânın şekillendirdiği yeni akıllı dünya ekonomisini irdelemiş ve bu yenidünyada var olmanın ve yaşamanın formüllerini ortaya koymuştuk. 19. Bilişim Zirvesi’nde ise yapay zekânın temel hammaddesi olan verinin gücünü ele alıyoruz. Verinin derin analizi, verinin doğru ve yerinde kullanımı sayesinde geleceğe nasıl yön vereceğiz? Bu soru çerçevesinde paydaşlar anlamaya, kavramaya, tasarlamaya, kurgulamaya, planlamaya ve strateji oluşturmaya başlayacaklardır diye düşünüyoruz."

Para değil, VERİ konuşur

Dijital ekonominin neden olduğu veri patlaması iş dünyasını da kökten değiştiriyor. Verilerle ticaret yapmanın yerini yavaş yavaş “verinin kendisi ticarettir” mantığı almaya başladı. Başarı için verinin bu denli önemli hale gelmesi de veriyi dijital çağın yeni para birimi haline getiriyor. Veri, günümüzde iş modellerinden teknolojiye ve kullanıcı beklentilerine kadar birçok alanda değişimi yaratacak potansiyele de sahip. Araştırmalar gösteriyor ki veriye sahip olan ve bu veriyi işleyebilen şirketler geleceğe damga vuracak. Bu konuda yeterli olmayan şirketler ise tarihin sayfalarında yerlerini alacaklar.

Teknoloji Kaptanları Ödülleri, 19. Bilişim Zirvesi'nde sahipleriyle buluşacak

Türkiye’nin bilişim ve teknoloji alanında en deneyimli yayınlarından BThaber Gazetesi’nin Bilişim Zirvesi’19 çatısı altında düzenlediği Teknoloji Kaptanları Ödülleri sahipleri ile buluşacak. Hem kamu hem de özel sektörden çok sayıda projenin katıldığı yarışmada “Yılın İnovasyon Projesi”, “Yılın Dijital Dönüşüm Projesi”, “Yılın Maliyet İyileştirme Projesi”, “Yılın Müşteri ile Etkileşim Projesi”, “Yılın Operasyonel Yetkinlik Projesi” ve “Yılın Teknoloji Kaptanı” ödülleri verilecek. Başvuruların 30 Eylül Pazartesi gününe kadar sürdüğü yarışma akademik dünyadan ve STK’lardan seçilmiş 15 deneyimli ismin jüri üyeliğiyle ve halk oylamasıyla belirlenecek. Teknoloji Kaptanlarının kazananlarının ödülleri 20 Kasım Çarşamba günü, düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek.

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