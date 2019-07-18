Bilişim 500'de kategori lideri oldu
Yerli Ar-Ge faaliyetleriyle üreticilerinin donanımlarını katma değerli çözümlere dönüştürmeyi hedefleyen AIR Telekomünikasyon Çözümleri (AIR), Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketini belirleyen Bilişim 500 Plus Ödül Töreni'nde Sistem Entegratörü ve İş Ortağı kategorisinde Telekomünikasyon Altyapı Donanımı alanında birincilik ödülü aldı.
Bilişim 500 "Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" kategorisinde "Telekomünikasyon Altyapı Donanımı" alanında birincilik ödülüne layık görülen AIR, aynı kategoride "Kurulum, Bakım, Destek" alanında ilk 15 şirket arasına girdi.
İTÜ ARI Teknokent ofisi başta olmak üzere İstanbul Tekstilkent, Ankara, Dubai, Basra, Bakü ve Varşova ofislerinde alanında yetkin mühendislerden oluşan ekibiyle Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren AIR, sistem entegratörü olarak donanım üreticilerinin ekipmanlarını iş dünyası için katma değerli çözümlere dönüştürüyor. Gelirlerinin üçte birini ihracattan elde eden AIR, Bilişim 500 "Donanım İhracatı" kategorisinde de ilk 15 şirket arasında yer aldı.
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