Bilim insanları, çiğnediği sakızdan 6 bin yaşındaki kadının DNA'sına ulaştı

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Bilim insanları, özellikle kemiklerin yapısından asırlar önce yaşayan pek çok canlının DNA'sına ulaşarak onlarla ilgili çok önemli bilgiler aldı ve dünyayla paylaştı. Ancak yapılan son çalışma, bilimsel araştırmalarda önemli bir dönüm noktası olacağa benziyor: Zira araştırmacılar, bu kez fosilden değil, bir sakızdan 6 bin yıllık insan DNA'sı bulmayı başardı. Çiğnenmiş bir sakızdan elde edilen DNA'ya bakıldığında 6 bin yaşındaki bir kadının DNA'sına ulaşıldı. Bilim insanlarına göre, DNA analizi sonucu kadın koyu tenli ve koyu kahverengi gözlere sahip. Aynı zamanda da mavi gözleri sahip.



BBC'nin haberine göre Kopenhag Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Hannes Schroeder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ağaçtan çıkarılan ve katran formunda elde edilen sakızın çok değerli bir antik DNA kaynağı olduğunu belirtti. Bir insan DNA'sını kemikten değil de başka bir şeyden elde etmenin oldukça şaşırtıcı olduğuna vurgu yapan Schroeder, bunun bir ilk olduğunun altını çizdi.



Yapılan DNA analizi sonucu 6 bin yıl önce yaşadığı sanılan kadınla ilgili pek çok bilgiye ulaşıldı. Dış görünümüyle birlikte İskandinavya'da yaşamış olan kadının buzul çağının sona erdiği ve buzların Avrupa'dan çekildiği dönemlerde hayatta olduğu düşünülüyor.



Araştırmacılar, sakız içinde asırlardır bulunan mikroplara da ulaştı. Ağızda doğal olarak bulunan bu mikrobik bakterilerin DNA tespitinde hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilirken, diş izlerine de rastlanıldı.



Araştırmacılar, bu şekilde saklanan bilgilerin insanların yaşamlarının bir özetini sunduğunu, soy, geçim ve sağlıkları hakkında bilgi sağladığını söyledi. Sakızdan çıkarılan DNA aynı zamanda insan patojenlerinin yıllar içinde nasıl geliştiğine dair bir fikir de veriyor.