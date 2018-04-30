bang. Art Innovation Prix 2018 sergisi açılıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
30.04.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

bang. Art Innovation Prix 2018 sergisi açılıyor

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bang. Art Innovation Prix 2018 sergisi açılıyor

ArtBizTech tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen bang. Art Innovation Prix’nin, 2018 yılı ana sergisi 3 Mayıs’ta 42 Maslak Art!SPACE Gallery 1’de saat 19.00’da açılıyor. “Dijital aura” temasıyla izleyiciyle buluşacak olan sergide, dünyada son dönemde tartışılagelen teknolojik ve bilimsel unsurları sanatla buluşturan 20 adet eser bulunuyor. Bu eserler, yapay zeka ve insan ilişkisi, ütopik kent tipolojileri, biyomimetik yapılar gibi farklı kurgular kullanarak, günümüzün yeni estetik yargıları ve yeni kavramlarını teknoloji üzerinden sorguluyor.

İnovasyon danışmanlığı firması ArtBizTech’in yürütücülüğünde, bu yıl ikinci kez hayata geçirilen bang. Art Innovation Prix 2018 programında son aşamaya gelindi. Program dahilinde oluşturulan, yeni medya, biyo sanat, kinetik sanat ve veri sanatı gibi, teknolojik ve bilimsel unsurları barındıran sanatsal çalışmalar, 3 Mayıs Perşembe günü 42 Maslak Art!SPACE Gallery 1’de sergilenmeye başlayacak. Sergi 18 Mayıs 2018 tarihine kadar görülebilecek.

En yeni teknolojik ve bilimsel unsurlar sanatla buluşuyor

Sergide, biyo-elektromekanik ve ses enstalasyonları, ütopik kent topolojileri, biyomimetikten yola çıkarak oluşturulmuş yapılar, yapay zeka ve insan arasındaki ilişkilere değinen işler, istatiksel verilere bağlı oluşturulan interaktif projeler gibi teknoloji ve sanatı buluşturan eserler izleyicisiyle buluşacak.

bang. Art Innovation Prix sergisinin temelinde izleyicinin sessiz bir anda esere dahil olarak yaşadığı deneyim, eser ile karşılıklı aktarım ve aralarında kurulan “organik bağ” ele alınıyor. Sergi, insan ve makine arasındaki bağı sanat, bilim ve teknoloji alanlarında ele alıyor. Böylece, yeni nesil estetik yargılardan oluşan günümüz dilinin ve kavramların teknoloji üzerinden sorgulanmasını ve bu sorgulamanın yeni tartışmalara yer açmasını hedefliyor.

bang. Art Innovation Prix 2018 sergisi açılıyor

4 aylık süreçte iş, teknoloji, bilim ve sanat dünyasından isimler de destek verdi

Türkiye’deki inovasyon alanına sanatla derinlik katmak hedefiyle hayata geçirilen bang. Art Innovation Prix için çalışmalar 2017 yılının Eylül ayında başladı. Programa, güzel sanatlar, mühendislik, tasarım, biyomedikal gibi farklı disiplinlerden kişiler, inovasyona ilham veren projeleriyle başvuruda bulundu. Alınan başvurular iş, teknoloji, bilim ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından, estetik yargı, inovatif çıkarım, özgünlük ve sanatsal metin bütünlüğü gibi kriterlere göre değerlendirildi. Sergilenecek 20 eserin sahipleri, yine ilgili alanlarda uzman 50 kadar profesyonelden yorumlar ve fikir anlamında mentorluk aldı. 4 aya yakın bir süreç içerisinde geliştirilerek son haline getirilen ese

bang. Art Innovation Prix 2018 jürisinde yer alan ve mentorluk desteği veren isimler bangprix.org adresinde görülebilir

 

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