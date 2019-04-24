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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
24.04.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Balıkesir'de keşfedilen 3 yeni böcek türü tanıtıldı

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Balıkesir'de keşfedilen 3 yeni böcek türü tanıtıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası ve Kazdağları'ndaki yaşlı meşe ağaçlarında keşfedilerek "karesiensis", "erdeki", "tezcani" adı verilen 3 yeni böcek türü basına tanıtıldı.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sakin Vural Varlı, Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, böceklerin 2005 yılında başlayan doktora çalışmaları kapsamında Kapıdağ Yarımadası ve Kazdağları'nda İki Kardeşler ve Ayı Deresi bölgelerinde uzun yıllar süren gözlem ve incelemelerle pencere ve çukur tuzaklar yöntemi ile tespit edildiğini söyledi.

Doktora çalışmalarının, literatürde "saproksilik" olarak adlandırılan böcek kolonisinin tespitini kapsadığını belirten Varlı, "Bu çalışmalar kapsamında 3 doktora çalışması çıkmak üzere 3 böcek türü keşfettik. İsimlendirme yaparken de yöresel isimler vermeye çalışıyoruz. Şehrin otoriteleriyle fikir teatisinde bulunarak isim vermeye çalışıyoruz. Son ziyaretimizde Yücel Başkan'ım (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz), Karesi Belediye Başkanı'ydı. 'Yeni böcek türü çıkarsa karesi adını vereceğiz' diye söz vermiştik ve sözümüzü tutuk." dedi.

Varlı, Akdeniz ve Avrupa geçiş bölgesinde bulunan illerinin zengin flora ve faunaya sahip olduğunu vurguladı. Floraya paralel yeni türler bulmaya çalıştıklarını dile getiren Varlı, "Bu aslında 20 değişik ülkeden bilim adamlarının katıldığı büyük bir çalışma. Biz yeni türler bulmaya devam edeceğiz. Şüphelendiğimiz 3 yeni tür daha var, onları da bilim dünyasına sunacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Varlı'ya, "Karesi" ismini bu tür bir alana kaydederek bilim dünyasında anılmasını sağladığı için teşekkür etti.

"Çok büyük bir zenginlik"

Linköping Üniversitesinden Ekolog Dr. Nicklas Jansson ise İsveç'ten geldiğini ve yaklaşık 15 yıldır Balıkesir'de saproksilik böcek türleri üzerine çalıştığını aktardı. Buldukları böcek türlerinin heyecan verici olduğunu söyleyen Jansson, şöyle konuştu:

"Geldiğim yerle karşılaştırdığım zaman oranın florası, örtüsü çok zayıf ama burası heyecan verici. Böcek türlerini karşılaştırdığınız zaman biz fakiriz, burası çok zengin, 18 ayrı tür var. İsveç'te sadece iki tür var. Dünyadaki merkezlerden biri olarak kabul edebiliriz. Bu çok büyük bir zenginlik, yaşlı meşe ağacı da çok önemli sayıda. Bu böceklerin ormana zararı yok. Sadece ölmüş ağaç yapraklarını yiyerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Hiçbir zarar vermedikleri gibi varlıklarıyla bize zengin bir alan bırakıyorlar."

Etkinliğe, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı ve daire müdürleri katıldı.

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