Bakır tabanlı nano parçacıklar kanser hücrelerini yok edebiliyor

Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan ve yıllardır bilim insanlarının net bir çözüme kavuşturamadığı kanser hastalığına karşı savaşta yeni bir umut doğdu. Avrupa'da farklı üniversitelerde yürütülen bir dizi araştırma neticesinde nano büyüklükte bileşiklerin kullanıldığı ve bağışıklık tedavisiyle desteklenen yöntemde kanser hücrelerine sahip olan farelerin tümörleri bir bir yok edildi. Kanser hücrelerinin demir oksit ve bakır oksit nano parçacıklara karşı fazla dayanamadığı ve yok olduğu görüldü.



Araştırma çok yönlü olarak yapıldı. İlk etapta hayvanlar üzerinde uygulanan deneyde sadece nano parçacıklarla yapılan yöntem uygulandı. Ancak kanser hücrelerinin yok olduktan sonra tekrar geri döndüğü belirtildi. Bunu önlemek için ise bağışıklık tedavisi devreye sokuldu. Yani bilim insanları sadece tümörleri yok etmekle kalmayıp aynı zamanda bakır oksit bileşiklerin vücudun bağışıklık hücreleri yanında hastalıklarla mücadele ettiğini tespit etti.



Yani nano malzeme ile birlikte bağışıklık tedavisi uygulandığında daha net bir çözüm ortaya çıkıyor. Bu ikili birlikte uygulandığında farelerde dahi kanser hücrelerinin tamamen yok olduğu görüldü. Bilim insanlarına göre bu yöntem bir aşı haline dönüştürülebilir ve bu şekilde kullanılabilir.



Bilim insanlarının iddiasına göre bulunan bu yöntemin pek çok kanser türüne karşı başarı kazanması mümkün. Ancak bu yöntem henüz bir insan üzerinde denenmiş değil ve bilim insanları, ilerleyen süreçlerde bir kanser hastasından alınan doku üzerinde de aynı deneyi uygulamayı planlıyor.



