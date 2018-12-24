Bakan'dan flaş AKN açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren...

Turhan, Bakanlık olarak hükümetin desteğiyle 16 yıldır ülke ve millet için kesintisiz çalıştıklarını söyledi. Ulaştırma ve haberleşme altyapısına bugüne kadar 537 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Turhan, bunun 100 milyar liradan fazlasını kamu-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Turhan, bu yıl da geçmişte olduğu gibi birbirinden önemli dev projeleri hizmete sunduklarını vurgulayarak, 3 bin 510 projeye de devam ettiklerini aktardı.

Bu yıl dünyanın en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın ilk fazını 29 Ekim'de hizmete açtıklarını anımsatan Turhan, şöyle devam etti:

"Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'ni açtık. Kıtaları aşan projelerimizden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasına devam ettiğimiz gibi, rüzgar testlerini de tamamladık. Ülkemizin deniz üzerinde ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda şu ana kadar 16 milyon tona yakın dolgu yaptık. Mendirek imalatında 2 bin 600 metreye ulaştık. Ülkemizi dünyanın ticaret merkezi yapacak en önemli projelerinden biri olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin tamamlayıcılarından biri olan Kars Lojistik Merkezi'nin inşasını tamamlanma aşamasına getirdik."

İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan önemli projelerden Sabuncubeli Tüneli'ni haziranda hizmete açtıklarını hatırlatan Turhan, geçen yıl temeli atılan ve Avrupa'nın en uzun tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nde delme işlemlerinin önemli bir bölümünü tamamladıklarını, tüneli gelecek yıl hizmete vereceklerini dile getirdi.

Turhan, 10'uncu yılı geride kalan e-Devlet Kapısı'na da neredeyse kamu işlemlerinin tamamına yakınını entegre ettiklerini belirterek, 40 milyon 800 bine yakın abonesi bulunan uygulamada 474 kurumun 3 bin 974 hizmetinin verildiğini bildirdi.

Bakan Turhan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın da bu yıl hizmet vermeye başladığını söyledi.

"Bölünmüş yol uzunluğu 28 bin 870 kilometreye çıkacak"

Bakanlığın bu yıl, dış manipülasyonlar olmasına rağmen projelerle, yatırımla ve hizmetle dolu bir yıl geçirdiğine dikkati çeken Turhan, gelecek yılın da daha yoğun bir performansla devam edeceğini söyledi.

Turhan, gelecek yıl İstanbul, Bursa ve İzmir'i birbirine bağlayacak 426 kilometre uzunluğundaki otoyol projesini tamamlayarak, hizmete almayı planladıklarını ifade etti.

Bölünmüş yolların uzunluğunu 16 yılda 6 bin 101 kilometreden 26 bin 400 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Turhan, bu yılın sonuna kadar da mesafeyi 28 bin 870 kilometreye çıkaracaklarını anlattı.

Turhan, toplam uzunluğu 107 kilometre olan İzmir-Aydın devlet yolunu da bu yıl tamamlayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yolun günümüze kadar 51,9 kilometrelik kesimini BSK ile 38 kilometrelik kesimini ise sathi kaplama yaptık. Ayrıca 2019 yılı içinde Çay-Bolvadin-Emirdağ, Kahta-Narince-Siverek yolları ile Siverek Çevre Yolu, Antalya Kuzey Çevre Yolu gibi projeleri de tamamlayacağız. Bununla birlikte önemli tünel çalışmalarımızdan bazıları olan Malatya-Hekimhan, Ilışar, Honaz, Alacabel, Aşık Şenlik, Karasu, Güzeldere ve Ilgar tünellerini de hizmete vereceğiz."

Turhan, ülkenin dört bir yanında başlatılan hızlı tren ve yüksek hızlı tren inşa çalışmalarına gelecek yıl da devam edeceklerini ifade ederek, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı inşasını 2019 yılı sonunda tamamlamak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak kesimini 2020, Uşak-Manisa-İzmir kesimini 2021 ve Ankara-Bursa hattını 2020 yılında tamamlayarak işletmeyi açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısı ile Sabiha Gökçen Havalimanı demiryolu bağlantısını gelecek yıl tamamlayacaklarını aktaran Turhan, Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas illerini sınırlarına alan 378 kilometre uzunluğundaki Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Modernizasyonu Projesi'ni de gelecek yıl tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Turhan, hava yollarında ise Balıkesir Merkez Havalimanı'nın yeni terminal binasını hizmete vereceklerini aktararak, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapımı ile Amasya Merzifon Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapımı projelerini de 2019 Yatırım Programı'na aldıklarını bildirdi.

Bin 500 yerleşim yerine daha haberleşme altyapısı

Bin 799 yerleşim yerine kurulacak 4,5G altyapısının yaklaşık yüzde 45'ini yerli baz istasyonu ULAK ürünleriyle oluşturduklarını belirten Turhan, yapımı devam eden bin 472 yerleşim yerine kurulacak 4,5G altyapısının ise yaklaşık yüzde 55'inin ULAK ürünlerinden oluşacağını ve gelecek yıl tamamlanacağını dile getirdi.

Turhan, gelen yeni talepler doğrultusunda gelecek yıl bin 500 yerleşim yerine daha haberleşme altyapısı hizmeti götürülmesi amacıyla proje çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, söz konusu teklifin 2019 Yatırım Programı'na alınmasını önerdiklerini söyledi.

Özellikle son 1,5 yılda, Bürokrasinin Azaltılması Yol Haritası kapsamında dijital hizmetlerin belirlenmesi, e-Devlet Kapısı'na entegrasyonu ve süreçlerin koordinasyonuna yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirildiğini dile getiren Turhan, gelecek yıl mayıs ayı sonuna kadar kamudan vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunulan dijital hizmetlerin söz konusu uygulamadan sunulmasını hedeflediklerini belirtti.

Turhan, "Vatandaşlarımızın elektronik posta hizmetlerini e-Devlet altyapısıyla almasını sağlamak amacıyla e-Devlet sistemi üzerinden @turkiye.gov.tr uzantılı, kamu kurumları ve kurumsal şirketler için ise kendi domainleri üzerinden sistem, altyapı ve bilgi güvenliğinin PTT tarafından sağlanacağı Ulusal Elektronik Posta Sistemi'ni 2019 sonuna kadar kurmayı planlanıyoruz." ifadesini kullandı.

"AKN uygulamasıyla veri indirme hızı iyileştirilecek"

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline geldiğine işaret eden Turhan, AKN uygulamasıyla veri indirme hızının iyileştirilmesinin önem kazandığını vurguladı.

Turhan, bu kapsamda limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla geçen yıl 1 Mayıs'ta kademeli geçiş yapıldığını, söz konusu uygulamayla sabit internet AKN paketlerinde 02.00-08.00 saatlerindeki internet kullanımlarını AKN'ye dahil etmemeye başladıklarını hatırlattı.

Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan AKN uygulamasının kaldırılması için altyapının geliştirildiğini ve kapasitenin artırıldığını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan ve geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kalkacak. Böylece internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek."

Turhan, 2023 yılı hedeflerine başarıyla ulaşarak Türkiye'yi hak ettiği yere taşımayı amaçladıklarını vurgulayarak, "2019 yılı da bizi 2023 yılı hedeflerimize taşıyacak önemli bir yıl olacak. Ülkemizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası içinde olacağız." dedi.