Bağlantı dünyasının liderleri DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019’da buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBağlantı dünyasının liderleri DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019’da buluştu
GeriTeknoloji Bağlantı dünyasının liderleri DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019’da buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 17.10.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Bağlantı dünyasının liderleri DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019’da buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bağlantı dünyasının liderleri DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019’da buluştu

İki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz şehir İstanbul; Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında dev bir bağlantı ekosistemi yaratan DE-CIX ev sahipliğinde telekom ve bilişim sektörünün önde gelen isimlerini ağırladı.

16 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen, Microsoft’un Platinum Sponsor olduğu DE-CIX İstanbul Zirvesi’nde uzman isimler, birbirine bağlı ekosistemin genel bir fotoğrafını çekerek, başta bulut olmak üzere bugünün gerekliliklerini, yeni teknolojileri, fırsatları ve geleceğin bağlantı dünyasını masaya yatırdı.

İstanbul: Birbirine bağlı dünyanın stratejik bağlantı noktası

Dünyanın lider İnternet Değişim operatörü DE-CIX’in çeyrek asrı aşkın tecrübesi ile 2015 yılında BTK desteği ile kurulan Türkiye’nin tek resmi İnternet Değişim Noktası DE-CIX İstanbul, bu sene dördüncüsünü düzenlediği zirvede, sektöre yön veren isimlerin yanı sıra, saniyede 7.6 Terabit veri trafiği ile dünya rekoru kıran DE-CIX Frankfurt’un uzman kadrosuna da ev sahipliği yaptı. DE-CIX International CEO’su Ivo A. Ivanov, DE-CIX’in “birbirine bağlılık” vizyonunu anlatırken, Asya’dan Amerika’ya uzanan bağlantı hattında İstanbul’un özellikle Asya ve Avrupa arasındaki stratejik konumuna dikkat çekti. Ivo Ivanov konuşmasında; DE-CIX İstanbul, internet trafiğinin doğudan batıya ya da batıdan doğuya aktığı, dünyada iki kıtada birden hizmet veren tek İnternet Değişim Noktası olarak oldukça farklı bir konuma sahip. DE-CIX kurulduğu ilk günden bu yana, internetin ve tüm dünyada bilgi erişiminin kalitesini artırma ve yeni marketlerde büyüme hedefi ile motive oluyor. 5 yıldır Türkiye’de sürdürdüğümüz faaliyetlerle, bölgedeki dijital büyümeyi destekleyen mükemmel bir lokal ekosistem kurduğumuza inanıyorum” dedi.

DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen’in İstanbul adına ev sahipliğini üstlendiği zirvede DE-CIX DirectCLOUD İş Geliştirme Yöneticisi Harald Kriener, bulut bağlantı konusuna odaklanarak Türkiye’de kesintisiz işleyen bir ekosistem yaratmak için bulutun önemine dikkat çekti. DE-CIX Ürünler ve Araştırma Bölüm Başkanı Dr. Christoph Dietzel ise birbirine bağlı bir ekosistemde geleceği tasarlamak üzere, mevcut ve gelecek teknoloji & hizmetler ışığında kapsamlı bir gelecek öngörüsünde bulundu.

Birbirine bağlı ekosistemde başrol bulut çözümlerde

DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019’a damgasını vuran bulut bağlantı çözümleri, hem Microsoft Azure & Hibrit Bulut Platformları Direktörü Cüneyt Batmaz’ın “Bulut Şimdi Daha Yakın” başlıklı konuşması hem de önde gelen Bulut Hizmet Sağlayıcıları’nın katıldığı bir panelle A’dan Z’ye konuşulan konular arasında yer aldı. Cüneyt Batmaz, Microsoft’un bulut alanında yaptığı yeni yatırımlara odaklanarak, bu yatırımlarla Microsoft kullanıcılarının bulut deneyimlerini nasıl maksimum seviyeye taşıdıklarını anlattı. Amazon Web Services Ülke Müdürü Yinal Özkan, Microsoft MEA (Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi Bulut Altyapıları Yöneticisi Mehmet Üner ve IBM Bulut Bilişim Çözümler Müdürü Bora Taşer’in katıldığı panelde ise birbirine bağlı dünyanın bir gerekliliği olarak, kapasiteden güvenliğe, çoklu bağlantılardan hibrit altyapılara kadar Türkiye’de bulut bağlantı çözümleri ile ilgili olmazsa olmazlar masaya yatırıldı.

Telekom sektörünün liderleri internet ve altyapıyı konuştu

DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019, Türkiye’de Telekom dünyasının lider isimlerini de bir panelle bir araya getirdi. TurkNet Teknik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uçar, Turkcell Uluslararası ve Toptansatış Yönetimi Direktörü Emre Erdem, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Türk Telekom International Fiyatlandırma ve Satın Alma Direktörü Ali Nezih Sözmen’in katıldığı panelde telekom sektörünün dünü, bugünü ve birbirine bağlı dünya ile hızla şekillenen yakın geleceğine dair bir sohbet gerçekleşti. Türkiye’de Telekom altyapısının mevcut durumu, birbirine bağlı dünyaya paralel olarak yaşanan dijital dönüşüm ve bu dönüşüm doğrultusunda atılması gereken adımlara kadar pek çok konu sohbette öne çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?