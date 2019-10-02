AWS Istanbul’daki ilk AWS Pop-Up Loft’u tamamladı
Amazon Web Services (AWS); start-uplara, işletmelere ve AWS meraklılarına çeşitli ücretsiz aktiviteler, eğitim atölyeleri ve etkinlikler sunan Türkiye'deki ilk Pop-Up Loft’u tamamladı. Galata Rum İlköğretim Okulu’nda 16 Eylül - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşen AWS Pop-up Loft Istanbul, sistem kuruculara, girişimcilere ve geliştiricilere, güçlü ve başarılı bulut tabanlı uygulamalar oluşturmalarına yardım edecek AWS kaynaklarına ve uzmanlarına erişim imkânı sundu.
Loft kapsamında 19 Eylül’de gerçekleşen AWS Transformation Day, bugünün işletmeleri için bulutun dönüştürücü fırsatlarını incelemek üzere Türkiye'deki iş ve teknoloji liderlerini bir araya getirdi. Tüm gün devam eden etkinlik, Türk Hava Yolları, Boyner, Demirören Teknoloji, Doğuş Teknoloji, FLO, Sony Europe, Etiya, Equinix gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından konuşmacıları ağırladı.
Türkiye’nin önde gelen mağaza zinciri Boyner’in Bulut Hizmetleri Direktörü Hakan Türköner konuşması sırasında teknoloji altyapı maliyetlerinin altını çizdi ve “AWS spot instance servisini kullanarak teknoloji altyapı maliyetimizde yüzde 60 tasarruf ettik” dedi. Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen ayakkabı mağazası FLO’nun Bilgi İşlem Direktörü Gökhan Uygun da, daha önceki dönemde online kampanya deneyimlerini ele aldı ve “Eskiden e-ticaret altyapımız yetersiz olduğu için kampanyaları durduruyorduk. AWS geçişi sonrası kampanya çıkma hızımız 5 kat arttı” dedi.
AWS Loft İstanbul, ayrıca 25 Eylül’deki Startup Günü’nde, Türkiye'nin bilinen girişimlerine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, bir iş kuran ya da kurmayı planlayan girişimcileri bir araya getirdi. Startup Günü’nün konuşmacıları arasında yer alan self-servis mobil reklamcılık platformu App Samurai’nin Ürün Yöneticisi Aykut Bal, AWS’nin yönetilen ve otomatik ölçeklendirme hizmetlerine dikkat çekti ve “Amazon, küçük ama etkili bir ekiple, 1.000 küresel müşteriden bize ulaşan saniyede 10.000 isteği yerine getirmemize yardımcı oluyor” dedi.
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