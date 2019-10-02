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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.10.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

AWS Istanbul’daki ilk AWS Pop-Up Loft’u tamamladı

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AWS Istanbul’daki ilk AWS Pop-Up Loft’u tamamladı

Amazon Web Services (AWS); start-uplara, işletmelere ve AWS meraklılarına çeşitli ücretsiz aktiviteler, eğitim atölyeleri ve etkinlikler sunan Türkiye'deki ilk Pop-Up Loft’u tamamladı. Galata Rum İlköğretim Okulu’nda 16 Eylül - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşen AWS Pop-up Loft Istanbul, sistem kuruculara, girişimcilere ve geliştiricilere, güçlü ve başarılı bulut tabanlı uygulamalar oluşturmalarına yardım edecek AWS kaynaklarına ve uzmanlarına erişim imkânı sundu.

Loft kapsamında 19 Eylül’de gerçekleşen AWS Transformation Day, bugünün işletmeleri için bulutun dönüştürücü fırsatlarını incelemek üzere Türkiye'deki iş ve teknoloji liderlerini bir araya getirdi. Tüm gün devam eden etkinlik, Türk Hava Yolları, Boyner, Demirören Teknoloji, Doğuş Teknoloji, FLO, Sony Europe, Etiya, Equinix gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından konuşmacıları ağırladı.

Türkiye’nin önde gelen mağaza zinciri Boyner’in Bulut Hizmetleri Direktörü Hakan Türköner konuşması sırasında teknoloji altyapı maliyetlerinin altını çizdi ve “AWS spot instance servisini kullanarak teknoloji altyapı maliyetimizde yüzde 60 tasarruf ettik” dedi. Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen ayakkabı mağazası FLO’nun Bilgi İşlem Direktörü Gökhan Uygun da, daha önceki dönemde online kampanya deneyimlerini ele aldı ve “Eskiden e-ticaret altyapımız yetersiz olduğu için kampanyaları durduruyorduk. AWS geçişi sonrası kampanya çıkma hızımız 5 kat arttı” dedi.

AWS Loft İstanbul, ayrıca 25 Eylül’deki Startup Günü’nde, Türkiye'nin bilinen girişimlerine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, bir iş kuran ya da kurmayı planlayan girişimcileri bir araya getirdi. Startup Günü’nün konuşmacıları arasında yer alan self-servis mobil reklamcılık platformu App Samurai’nin Ürün Yöneticisi Aykut Bal, AWS’nin yönetilen ve otomatik ölçeklendirme hizmetlerine dikkat çekti ve “Amazon, küçük ama etkili bir ekiple, 1.000 küresel müşteriden bize ulaşan saniyede 10.000 isteği yerine getirmemize yardımcı oluyor” dedi.

Nokia da kablosuz kulaklık ürettiNokia, IFA 2019'da yeni telefonlarıyla birlikte kablosuz kulaklığı Nokia Power Earbuds'ı ilk kez gün yüzüne çıkardı.
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