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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
24.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown, UZAYBİMER'i ziyaret etti

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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown, UZAYBİMER'i ziyaret etti
Fotoğraf: A.A.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown'un Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezini (UZAYBİMER) ziyaret ettiğini belirterek "Arkadaşlarımızla bir rapor hazırlayacağız ve Büyükelçiye sunacağız. Daha sonra da üniversiteler arası olabilir, merkezler arası olabilir, iş birlikleri başlayacak." dedi.

Türk Astronomi Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya'nın özellikle radyo astronomi alanında çok ön planda olduğunu belirterek Türkiye'de ilk ve tek olan ERÜ'deki radyo teleskoptan Avustralya'da daha büyük çapta 6 teleskop bulunduğunu, UZAYBİMER'in iki optik teleskobu da bulunduğunu ve çoklu dalga boyu çalıştıklarını ifade etti.

Büyükelçi Brown'un ERÜ'deki teleskobu ve gözlemevini görmek için kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret, Sayın Büyükelçinin ileri görüşlülüğünü gösteriyor. Hem teleskobu merak ediyor hem de bölümümüzün çalışmalarını. Avustralya ile Türkiye arasında astronomi alanında bir işbirliği yapılabilir mi, bir olanak sağlanabilir mi diye bize geldiler. Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, araştırma görevlimiz Dr. Mustafa Kürşat Yıldız ile kendilerini ağırladık. Hem gözlemevini gezdiler hem de Türkiye'de yapılan astronomi çalışmaları hakkında bilgi verdik. Burada yapılan çalışmalar aslında Avustralya ile yapılan çalışmalarla örtüşüyor. Bizim onlarla astrofizikçiler olarak işbirliğimiz uluslararası arenada çok öncelere dayanıyor. Bunu daha da geliştirmek adına neler yapılabilir, öğretim üyelerinin, araştırmacıların değişimi, ortak projeler geliştirilmesi gibi konuları ele aldık. Buradaki yapıya hayran kaldı, bizi motive edici, gururlandırıcı fikirler sundu. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Avustralya'daki gözlemevleri arasında bir işbirliği sağlama noktasında neler yapılabilir, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi ile bunları görüştük. Arkadaşlarımızla bir rapor hazırlayacağız ve Büyükelçiye sunacağız. Daha sonra da üniversiteler arası olabilir, merkezler arası olabilir iş birlikleri başlayacak."

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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