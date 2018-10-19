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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
19.10.2018 - 13:14, Son Güncelleme:

Avrupa ve Japonya'nın Merkür'e yolculuğu başlıyor

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Avrupa ve Japonya'nın Merkür'e yolculuğu başlıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japon Uzay Ajansı (Jaxa), 'Güneş Sistemi'nin hakkında en az şey bilinen gezegeni' olarak tanımlanan Merkür'ün sırlarını keşfetmek için bugün bir uzay aracı göndermeye hazırlanıyor.

BepiColombo adlı uzay aracı 7 yıl sürecek bir yolculuğun ardından Merkür'e ulaşacak ve Güneş'e en yakın gezegenden bilgiler geçmeye başlayacak.

BepiColombo'nun ayrıca Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair de henüz cevaplanamayan bazı sorulara yanıt bulması ümit ediliyor.

Projenin direktörlerinden bilim insanı Joe Zender, "Eğer yaşadığımız gezegeni, Dünya'da hayatın nasıl başladığını ve başka gezegenlerde hayat olup olamayacağını anlamak istiyorsak önce kendi Güneş Sistemi'mizin sırlarını çözmemiz gerekiyor" diyor.

Zender, Güneş Sistemi'nin ortaya çıkışına dair teorilerde Merkür'ün hep sorun yaratan, teorinin mantığına uymayan bir yanı olduğunu ifade ediyor ve BepiColombo'nun bu gizemi çözmeye çalışacağını söylüyor.

Hâlâ çözülememiş olan en büyük gizemlerden birisi Merkür'ün kütle yoğunluğunun neden bu kadar yüksek olduğu. Gezegenin çekirdeğinin de eriyik maddelerden oluştuğu sanılıyor.

Diğer yıldız sistemlerinde yıldıza en yakın gezegenler incelendiğinde Merkür'den çok daha soğuk oldukları tespit edilmişti.

Uzay aracının 2025'te Merkür'ün yörüngesine girmesi hedefleniyor. 2026'da ise modüllerin uzay aracından ayrılması ve incelemelere başlaması amaçlanıyor. 

Avrupa ve Japonyanın Merküre yolculuğu başlıyor
Modülleri taşıyacak olan BepiColombo uzay aracının çizimi

Fırlatış bu akşam

Bu akşam Fransa Ginesi'nden fırlatılacak olan BepiColombo, ESA ve Jaxa'nın 1,6 milyar euroluk bir proje.

BepiColombo içinde ikiye ayrılabilen bir modülü taşıyacak. ESA'nın ürettiği Merkür Transfer Modülü, BepiColombo'dan ayrıldıktan sonra modülün Güneş kalkanı olarak işlev görecek kısmı serbest bırakılacak.

Ardından Magnetospehric Orbiter adlı ikinci modül Güneş kalkanının korumasında serbest kalacak. Uzay aracının bu parçası Japon Uzay Ajansı Jaxa tarafından üretildi.

Güneş'ten 58 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Merkür bugüne kadar en az araştırılabilen Güneş Sistemi gezegeni.

En az incelenen gezegen

ABD Uzay ve Havacılık Araştırmaları Dairesi NASA, 1973'te Merkür'e Mariner 10 adlı uzay aracını göndermişti. 2004'te yine NASA'nın başlattığı görev Merkür için düzenlenen son araştırma çabasıydı.

Bundan önceki Merkür görevleri, gezegenin manyetik alanı olduğunu ortaya koymuştu.

ESA ile Jaxa'nın uzay aracı da adını Mariner 10 uz

En büyük zorlık sıcaklık

BepiColombo görevinde yer alan isimlerden birisi de Leicester Üniversitesi'nden Suzanne Imber.

Imber, görevin en zorlu sınavını yüksek ısıya karşı vereceğini söylüyor.

Imber gezegenin Güneş'i gören kısmında sıcaklığın 450 dereceye kadar yükseldiğini, ancak Güneş görmeyen kısımda dahi ısının 180 dereceleri bulduğunu söylüyor.

Imber, "Araştırma modüllerimiz Merkür'ün yörüngesindeyken her 10 dakikada bir Güneş gören taraftan güneş görmeyen tarafa geçecek. Modülün içerisindeki cihazların ise oda sıcaklığında tutulması gerekiyor" diyor.

Jaxa'nın geliştirdiği modül birisi tamamen yanmaması için sürekli kendi ekseninde dönecek şekilde tasarlanmış. ESA'nın modülü ise özel bir izolasyon maddesiyle birkaç kat kaplandı.

Merkür'e erişmek de ayrı bir sorun.

Imber, "Merkür'e ulaşmak aslında zor değil. Fırlatılacak olan bir uzay aracı birkaç ay içerisinde gezegene ulaşabilir. Ancak Merkür'ün çok küçük olması nedeniyle o hızdaki bir aracın gezegenin yörüngesine girmesi mümkün olmaz ve uzay aracı Merkür'ü pas geçerek Güneş'e doğru ilerler ve yok olur" diyor.

ESA ve Jaxa'nın bu sorunu aşmak için geliştirdiği yöntem, Merkür'e yavaş yavaş ve Güneş etrafında dönüşler yaparak ilerlemesi.

BepiColombo, Dünya ile Venüs'e teğet geçerek Merkür'e doğru ilerleyecek.

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