Ateşler içindeki kömür üzerinde yürüyebilmek mümkün mü?
Sıcak kömürün üzerinde yanmadan yürüyebilmek kulağa imkansız gelse de, bunun aksinin olacağını düşünenler de yok değil. 1715-1794 yılları arasında yaşayan Alman doktor Johann Leidenfrost'a göre işin püf noktalarını biliyorsanız bu mümkün.
Bir sıvı, kendi kaynama noktasından çok daha sıcak bir madde ile etkileşim kurduğunda, hızla buharlaşmak yerine kendisi ile bu madde arasında ince bir buhar tabakası oluşturuyor. Oluşan buhar tabakası, kaynama süresini uzatan bir yalıtkan görevi görüyor.
Yani bir maddenin ateş sıcaklığında olması, onu her zaman tehlikeli yapmıyor. Kömür değil de sıcak metal bir levha olsaydı, üzerinde ayaklarınız yanmadan yürümek mümkün olmazdı. Kömür yaklaşık 600 derecede yanar ama ayak tabanlarında hissedilen onun yüzey ısısıdır.
Ayrıca ateşe değen ayaklar üzerindeki ter ve vücut nemi buharlaşarak, kömürün yüzeyde nispeten daha düşük olan ısısından deriyi koruyor. Üstelik ateşte yürümek genelde çimler üzerinde ve önceden ıslatılmış olan ayaklar ile yapılır.
Özellikle çimler de nemliyse, yürüme sırasında daha fazla buhar tabakası oluşuyor. Kısacası ayak derisinin nem tabakasını yükseltecek bazı ufak ayarlamalar yapıp, istikrarlı bir hız tutturarak yanmadan yürümek mümkün.
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