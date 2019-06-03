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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.06.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

ASUS'tan 16 mm inceliğinde dizüstü bilgisayar

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ASUS'tan 16 mm inceliğinde dizüstü bilgisayar

ASUS, 16 milimetre inceliğindeki yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı ROG Zephyrus S GX531’i görücüye çıkardı. Firma tarafından yapılan açıklamada, ince bir tasarım ile güçlü bir donanımı buluşturmayı amaçladıkları belirtildi.

ASUS, daha önce ‘en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı’ olarak tanıtılan Zephyrus ailesinin yeni üyesi GX531’i tanıttı. Firma tarafından yapılan açıklamada, “Teknolojinin mümkün kıldığı sınırları zorlarcasına daha da ince bir tasarım ile güçlü bir donanımı buluşturmayı amaçladık. Son kullanıcıya maksimum seviyede bir mobil deneyim imkanı sunmayı hedefliyoruz” ifadeleri yer aldı.

ROG ZEPHYRUS S GX531, 16 MM İNCELİĞİNDE

16 milimetre inceliğinde olan bilgisayarın şaşırtıcı nitelikte olduğu ifadelerinin bulunduğu açıklamada, tasarım tarafında sunulan yeniliklerin bu ince yapıdan da ibaret olmadığı belirtildi.

Farklı klavye tasarımının bulunduğu belirtilen açıklamada, “Klavye, bilgisayarın alt bölümünün tamamını kaplamak yerine ön tarafta bulunuyor ve arkada oluşan büyük boşluk ise özel olarak yukarı doğru kalkan klavye yapılandırması ile birlikte hava sirkülasyonunu daha üst seviyeye çıkararak bilgisayarın daha iyi soğutulmasını sağlıyor. Böylece oyunların yüksek ayarlarda oynanırken ısınma sorununu minimuma indiriyor” denildi.

YENİ NESİL OYUNLAR RAHATLIKLA OYNANABİLİYOR

Yapılan açıklamanın devamında; 8’inci Nesil Intel Core i7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce 2070 ekran kartıyla cihazın yeni nesil oyunları rahatlıkla oynatabileceği kaydedildi.

Kullanıcının yaptığı seçimlerle, güç tüketiminin farklı modları o anki kullanım senaryosuna eşlik edebildiği ifade edilirken, şirket yetkililerin düşünceleri Zephyrus S GX531’in, pil ömrü konusunda da oyuncuları yarı yolda bırakmayacağı yönünde oldu.

Şirket yaptığı açıklamada bu farklı kullanım senaryolarını şu şekilde detaylandırdı:

“Geliştirilen Optimus teknolojisiyle birlikte bilgisayar oyun ve diğer profesyonel işlemler sırasında tam güçte, internette gezinme ve video izleme gibi basit işlerde ise tasarruf modunda çalışıyor. Otomatik olarak değişen bu ayarlar ayrıca manuel olarak da değiştirilebiliyor. Tüm bu özellikler çerçevesinde yetkililerin, ROG Zephyrus S GX531’in çantada taşınabilen bir oyun cihazı olarak öne çıkıyor.”

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR PERFORMANSINA RAKİP OLABİLİR

Masaüstü bilgisayar performansına rakip olma iddiasıyla piyasaya sürüldüğü belirtilen ROG Zephyrus S GX531’in diğer özellikleri için şu ifadelere yer verildi:

“Ekran teknolojileri noktasında mobil deneyimi üst seviyeye çıkartıyoruz. İnce ekran çerçevesi sayesinde yeni Zephyrus S çok daha az yer kaplıyor. ROG Zephyrus S GX531 15.6 inçlik büyük bir ekranı standart 14 inç bilgisayar kasasına sığdırarak oyuncuların yeni yol arkadaşı olmayı amaçlıyor. 144Hz tazeleme hızına ve 3ms tepki süresine sahip PANTONE tarafından onaylanan ekranıyla profesyonel tasarımcı ve içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını da kapsamlı bir şekilde karşılayacak. Yeni nesil işlemcisi, ekran kartı ve özel soğutma sistemiyle bu beklentiler rahatlıkla karşılanacak.”

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