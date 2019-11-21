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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
21.11.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

ASUS, Vivobook S ailesinin yeni üyesini tanıttı

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ASUS, Vivobook S ailesinin yeni üyesini tanıttı

Teknoloji firması ASUS, daha önceki Vivobook S modellerinin donanım ve tasarım tarafında geliştirildiğini aktararak, daha iyi bir metal kasa ile daha yüksek performans sunan yeni S432 modelini tanıttı.

Teknoloji firması ASUS’tan yapılan yazılı açıklamada, Vivobook serisinin kullanıcılar tarafından yakından takip edildiği aktarılırken, müşterilerden gelen geri bildirimlerle ürün yelpazesinin çeşitlendirildiği söylendi.

SCREENPAD 2.0 İLE İKİNCİ EKRAN DENEYİMİ

Yeni modelde, Zenbook modellerinde yer alan ScreenPad 2.0 teknolojisi ile touchpad alanına ikinci bir ekran yerleştiren marka, ScreenPad 2.0 ile kullancılara daha önce deneyimlemedikleri bir yenilik sunduklarını hatırlattı ve bu gelişmiş inovasyonun artık Vivobook S432 modelinde de sunulacağı bilgisini paylaştı.

Yeni ScreenPad™ 2.0 ile paylaşılan detaylara yönelik ise, “Geleneksel dizüstü bilgisayar deneyiminin kalitesini yükselten ve verimliliğinizi artıran bu ScreenPad 2.0, size yeni kullanım olanakları sağlayan etkileşimli ikincil bir dokunmatik ekran sunar. Sezgisel akıllı telefon benzeri arayüzü, uygulamaları kolayca yönetmenizi sağlar” denildi.

10’UNCU NESİL INTEL İŞLEMCİLER

Açıklamanın devamında, 10’uncu nesil Intel işlemcinin donanım tarafındaki öne çıkan özellik olduğu vurgulandı. Günlük iş temposunda ihtiyaç duyulan hızlı depolama ve harici bir ekran kartı performansının önemine değinilen açıklamada, yeni VivoBook S432’nin 1TB’a kadar PCIE NVME SSD depolama alanına ve NVIDIA MX250 ekran kartına sahip olduğu belirtildi. Metal kasalı ürünün 1,45 kg olduğu aktarıldı. ScreenPad 2.0 teknolojisine sahip yeni Vivobook S432 modeli Türkiye’de satışa çıktı.

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