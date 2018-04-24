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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
24.04.2018 - 07:16, Son Güncelleme:

Apple'ın yeni iPhone'larda kullanacağı A12 işlemcisi nasıl olacak?

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Apple'ın yeni iPhone'larda kullanacağı A12 işlemcisi nasıl olacak?

Apple'ın yeni nesil iPhone ve iPad'lerde kullanması beklenen işlemcisi A12 yonga setinin %20 daha yüksek performans ve %40 daha az güç tüketimi sunması bekleniyor.

Apple'ın muhtemelen 2018 iPhone ve iPad modellerine alacak olan A12 yonga setinin mevcut işlemciden daha hızlı ve güçlü olacağını söylemeye gerek yok. Ancak tam olarak ne kadar bir hızdan bahsediyoruz? Görünüşe bakılırsa yüzde 20 daha hızlı ve yüzde 40 daha verimli olacak.

Peki bu rakamlar nasıl ortaya çıktı? TSMC geçtiğimiz yılki 10 nm sürecini daha da aşağıya çekerek bu yıl üreteceği yeni yonga setlerinde 7 nm üretim teknolojisine geçecek. Şirket 7 nm FinFET teknolojisinin 10 nm sürecine göre lojik yoğunlukta 1.6 kat artış, yüzde 20 hız iyileştirmesi ve güç tüketiminde yüzde 40 azalma sağladığını iddia ediyor.

Appleın yeni iPhonelarda kullanacağı A12 işlemcisi nasıl olacak

İşlemci üreticisi TSMC kesinlikle Apple'dan hiç bahsetmiyor ancak Apple'ın ana yonga seti tedarikçisi olduğuna göre bu iyileştirmelerin A12'ye uygulanma ihtimali yüksek. Bunun gerçekleşeceğine dair bir garanti yok, dediğimiz gibi tüm bunlar şirketin 7 nm sürecinin getireceği doğal iyileştirmeler olacak.

donanımhaber'in haberine göre Apple'ın yeni iPhone'ları yılın ilerleyen aylarında muhtemelen Eylül civarında tanıtması bekleniyor. Yani tüm bu konular hakkında resmi detayları öğrenebilmemiz için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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