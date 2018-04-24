Apple'ın yeni iPhone'larda kullanacağı A12 işlemcisi nasıl olacak?
Apple'ın yeni nesil iPhone ve iPad'lerde kullanması beklenen işlemcisi A12 yonga setinin %20 daha yüksek performans ve %40 daha az güç tüketimi sunması bekleniyor.
Apple'ın muhtemelen 2018 iPhone ve iPad modellerine alacak olan A12 yonga setinin mevcut işlemciden daha hızlı ve güçlü olacağını söylemeye gerek yok. Ancak tam olarak ne kadar bir hızdan bahsediyoruz? Görünüşe bakılırsa yüzde 20 daha hızlı ve yüzde 40 daha verimli olacak.
Peki bu rakamlar nasıl ortaya çıktı? TSMC geçtiğimiz yılki 10 nm sürecini daha da aşağıya çekerek bu yıl üreteceği yeni yonga setlerinde 7 nm üretim teknolojisine geçecek. Şirket 7 nm FinFET teknolojisinin 10 nm sürecine göre lojik yoğunlukta 1.6 kat artış, yüzde 20 hız iyileştirmesi ve güç tüketiminde yüzde 40 azalma sağladığını iddia ediyor.
İşlemci üreticisi TSMC kesinlikle Apple'dan hiç bahsetmiyor ancak Apple'ın ana yonga seti tedarikçisi olduğuna göre bu iyileştirmelerin A12'ye uygulanma ihtimali yüksek. Bunun gerçekleşeceğine dair bir garanti yok, dediğimiz gibi tüm bunlar şirketin 7 nm sürecinin getireceği doğal iyileştirmeler olacak.
donanımhaber'in haberine göre Apple'ın yeni iPhone'ları yılın ilerleyen aylarında muhtemelen Eylül civarında tanıtması bekleniyor. Yani tüm bu konular hakkında resmi detayları öğrenebilmemiz için bir süre daha beklememiz gerekecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle