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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr/ Fotoğraf: Alamy
18.10.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Apple'ın yeni iPhone 11 serisi satışa sunuldu

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Apple'ın yeni iPhone 11 serisi satışa sunuldu

Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 satışa çıktı. İşte teknoloji mağazalarından satın alabileceğiniz yeni iPhone serisinin fiyatları ve özellikleri...

Apple'ın Eylül ayında tanıtımını gerçekleştirdiği yeni iPhone serisi ve Apple Watch Series 5 nihayet satışa sunuldu. Türkiye'deki teknoloji marketleri ve çevrimiçi satış kanallarında yerini alan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in fiyatları ve özellikleri...

iPhone 11 tasarımsal olarak iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max'e göre iki kameraya ve 6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. Apple'ın yeni iPhone serisinde ikince kamera geniş açılı çekim yapabiliyor. Herşeyi portre modunda çekebileceğiniz gibi gece modu da oldukça dikkat çekici. Çekim yaptığınız ortamda çok az ışık olsa dahi gayet aydınlık çekim yapabiliyor.

Akıllı HDR özelliğinde geliştirmeler yapılan yeni modellerde video kaydı yaparken normal açılı kameradan geniş açılı kameraya geçiş yapabiliyorsunuz. Geniş açılı çekim özelliği de eklenen İphone 11 serisinin ön kamera çözünürlüğü de 12 MegaPiksel.

Apple A13 işlemci ile gelen yeni modellerin bataryaları ise iPhone XR'a göre daha fazla kullanım sunuyor.

iPhone 11'in başlangıç  fiyatı da 7.299 TL olarak açıklandı.

iPhone 11'in üst sürümleri de iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro, 5.8 inç ve iPhone 11 Pro Max'de 6.5 büyüklüğünde OLED ekranlara sahip. Apple'ın Super Retine XDR adını verdiği ekran, normal içeriklerde 800 nit'e, HDR içeriklerinde ise 1200 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor.

iPhone 11 Pro modelinde üç arka kamera bulunuyor. Bu kamera sistemine "Pro" denildiği için yeni modelde de "Pro" ismi tercih edilmiş. 2x optik zoomlu çekim yapabilen telefoto kamerasının diyafram açıklığı yeni seride f/2.0 seviyesinde. Üçüncü kamera sayesinde de 120 derecelik geniş açıyla çekim yapılabiliyor.

Pro çekim modu ve gece modu da eklenen iPhone 11 Pro'nun üç kamerasında da OIS var. Ön kamera ise iPhone 11 ile aynı özelliklere sahip. Apple A13 işlemcisinin kullanıldığı iPhone 11 Pro, saniyede 1 trilyonu aşkın işlem yapabiliyor.

Diğer modellere göre en uzun süreli bataryaya sahip olan iPhone 11 Pro'nun fiyatı 10.999 TL ile 13.999 TL arasında değişiyor. iPhone 11 Pro Max ise 11.999 TL ile 14.999 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Yeni iPhone modellerinin yanı sıra satışa sunulan Apple Watch Series 5, iki farklı boyutu ve farklı renkleriyle dikkat çekiyor. Tüketicilerin merakla beklediği Apple Watch Series 5'da 3099 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

 

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