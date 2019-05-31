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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Apple’ın Türkiye’deki ilk ‘Yetkili Kurumsal Satış Ortağı’ oldu

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Apple’ın Türkiye’deki ilk ‘Yetkili Kurumsal Satış Ortağı’ oldu

Dijitalleşme çözümlerinin ülkemizdeki başlıca adresi KoçSistem, Apple’ın en üst seviye kurumsal iş ortaklığı olarak kabul edilen ve tüm dünyada sayılı şirketin sahip olduğu Apple Yetkili Kurumsal Satıcı (AAER) statüsüne sahip oldu.

KoçSistem, Apple ile iş birliği kapsamında dünya üzerinde sayılı kurumun sahip olduğu Apple Authorised Enterprise Reseller (AAER - Apple Yetkili Kurumsal Satıcı) unvanı ile hizmet vermeye başladı. Bu sayede KoçSistem, Türkiye’nin ilk AAER’i oldu.

Apple ile işbirliğine 2014 yılında başlayan KoçSistem, 2017 yılından bu yana Apple Yetkili Sistem Entegratörü olarak hizmet veriyordu. KoçSistem’in teknik servis, yönetim ve danışmanlık ile uygulama geliştirme yetkinlikleri, AAER seviyesine yükselmesini belirleyen en önemli kriterler olarak öne çıkıyor.

KoçSistem ve Apple’ın birlikte gerçekleştirdikleri bir lansmanla AAER iş ortaklığını kamuoyuna duyuran KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca şunları söyledi: “KoçSistem olarak müşterilerimizin dijital dönüşüm projelerine uzun bir süredir Apple mobil çözüm ve hizmetleri ile uçtan uca destek veriyoruz. Apple Yetkili Sistem Entegratörü olarak Apple ile iş ortaklığımız başladığından bu yana her sene Apple ürün satış ciromuzu arttırdık. Apple Yetkili Servis Merkezi’mizin yanı sıra Apple Business Excellence Program dâhilinde gerçekleştirdiğimiz sürekli eğitimlerle satış, pazarlama ve teknik ekiplerin dijital dönüşüme hazır olmalarını sağladık. 2000’li yılların başından bu yana kurumsal mobil uygulamalar geliştiren KoçSistem, mobil cihaz yönetiminden (MDM), kurumsal sosyal ağ platformu Businessline Workplace’e, şirketlerin ve çalışanların mobil yaşam tarzlarını destekleyen çözümler geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra Apple kullanıcısı müşterilerimize, Apple Tamamlayıcı Hizmet Paketlerimiz ile kurulumdan, danışmanlığa, cihaz yönetiminden konsinye cihaz sağlama hizmetlerine kadar destek vererek iş sürekliliklerine destek oluyoruz.”

Apple’ın Türkiye’deki ilk ‘Yetkili Kurumsal Satış Ortağı’ oldu


KoçSistem Businessline Workplace ile şirket çalışanları mobil cihazlarıyla birbirleriyle iletişim kurarak, şirket içi tüm haberlere, duyuru ve etkinliklere tek bir noktadan erişebiliyor. KoçSistem farklı sektörlerde Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) hizmetiyle mobil cihaz döngüsü yüksek olan kurumlarda güvenli ve yönetilebilir bir çözüm ortamı sağlıyor. Ek olarak, Apple kullanıcılarına özel oluşturmuş olduğu Apple Tamamlayıcı Hizmet Paketleri ile kurulum, danışmanlık, yönetim, yardım masası, teknik servis ve konsinye ürün hizmetlerini tek bir çatı altında müşterilerine sunuyor.

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