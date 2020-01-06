Apple'ın patronu Tim Cook'un cebine bir yılda ne kadar para giriyor?

Apple gibi 'trilyon dolarlık' bir şirketin uzun yıllardır başında bulunan Tim Cook, hiç şüphesiz dünyanın en çok kazanan CEO'larından biri. Apple'dan yapılan açıklamaya göre Cook, 2019 yılında yaklaşık 11.5 milyon dolarlık gelir elde etti. Cook, planların yerine getirilmesi için 7.7 milyon dolar ödülün yanı sıra 3 milyon dolar da maaş aldı. Bunların yanında, 884 bin dolarlık ek ödeme de alan Cook'un 2019 yılında kazandığı toplam rakam 11.555.466 dolar olarak kayıtlara geçti.



Açıklanan rakam dudak uçuklatsa da, Cook'un 2018 yılında daha çok kazandığı dikkat çekiyor. Cook, 2018 yılında 15 milyon dolar kazanırken, bu yıl 4 milyon dolar daha az kazandı. Diğer yandan Cook, 113 milyon dolar değerindeki şirket hisselerine de sahip değil.



2019 yılında Cook'a yapılan ek ödemenin, güvenlik için 457 bin dolar ve özel bir uçak kullanmak için 315 bin dolar tutarındaki tatil ücretlerini de içerdiği görülüyor.