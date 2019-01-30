Apple'ın kurucularından Wozniak'tan flaş Bitcoin açıklaması
Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, bir dönem yükseldikçe yükselen Bitcoin'e yatırım yapan isimlerden. Ancak son aylarda eridikçe eriyen Bitcoin'le ilgili Wozniak önemli bir açıklama yaptı ve hangi fiyattan bitcoin'i elinden çıkardığını dünyayla paylaştı.
Steve Wozniak, zaman zaman yaptığı çıkışlarla çokça konuşulan bir isim. Son günlerde iyice değerini yitiren bitcoin'e yatırım yapanlardan biri olan Wozniak, fiyatı 700 dolar olduğu sıralarda bitcoin satın almıştı. Ancak Wozniak'ın ne kadar bitcoin satın aldığını bilen yok elbette.
Aradan geçen zaman içinde hızla değerlenen ve hemen herkesin bir dönem yatırım yapmayı düşündüğü bitcoin'de işler tersine dönünce bu kez herkes elindeki bitcoin'i elinden çıkarmaya çalıştı. Wozniak ise bitcoin'i vaktinde terk edenlerden. Zira Wozniak, yaptığı son açıklamada bitcoin 20 bin dolar değerindeyken elindeki tüm bitcoin'leri sattığını açıkladı.
Bu akıllıca hareketle Wozniak'ın yatırımının karşılığını fazlasıyla aldığı söylenebilir.
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