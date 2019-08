Apple'ın kampanyasına Türk müzisyen de yer aldı

Bu yaz, dünyanın her yerinden müzikseverler favori sanatçılarına ait en yeni müzik videolarını, albümleri ve konserleri merakla takip ederken, Apple en son Shot on iPhone kampanyası kapsamında turnelerde yaşananları mercek altına alarak müzikseverleri çok sevdikleri sanatçılara daha da yaklaştırdı.



Furkan Temir’in objektifinden Gaye Su Akyol



Ağustos ayında başlayan “Shot on iPhone: On Tour” kampanyası, 16 büyüleyici sanatçının yer aldığı, tamamı iPhone ile çekilmiş dış mekan görsellerinden ve dijital galeriden oluşuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden 16 büyük müzisyenin daha önce hiç kimsenin görmediği açılardan çekilen turne görüntülerinin yer aldığı fotoğraflar global bir dış mekan şovuna dönüşüyor.







16 büyüleyici sanatçının yer aldığı bu gösterinde Türkiye’den başarılı müzisyen Gaye Su Akyol da yer aldı. Özgün sound’unda dünü, bugünü ve yarını bir araya getiren Gaye Su Akyol geleneksel ve fütüristik ögeleri ustalıkla sentezliyor. Gaye Su Akyol’un sahne performansını çeken Furkan Temir iPhone kamerasıyla yakaladığı büyüleyici fotoğrafları dev boyutlarda İstanbul sokaklarında görmenin kendisini heyecanladırdığını belirtti.





Kampanyanın Türkiye ayağında yer alan sanatçılar arasında Florence+ The Machine, Travis Scott, Skrillex ve Tyler The Creator gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.

Lizzo'dan Kacey Musgraves’a kadar çeşitli müzik türlerinde eserler veren sanatçılara ait görsellerin yer aldığı kampanya, her bir sanatçıyı hem sahnede hem de sahne arkasında benzersiz bir bakış açısıyla yansıtıyor. iPhone kamerasının sunduğu kullanım kolaylığı, her fotoğrafçının turnedeki bir müzisyenin kendine özgü duygularını ve yaşadığı heyecanı fotoğraflamasına imkân tanıyor.





Apple, dış mekân gösterisinin yanı sıra Florence + the Machine, FKA twigs ve Kamasi Washington’ı konu alan, her biri iPhone XS ile çekilmiş üç mini konser belgeseli de yayınladı. Filmler YouTube, Apple Music ve @Apple IGTV’den izlenebilecek.

Kampanyanın tamamı aşağıdaki seçkin müzisyenleri kapsıyor:



FKA twigs

CHAI

Kacey Musgraves

Kamasi Washington

Florence + the Machine

Tyler, the Creator

IDLES

Lizzo

Travis Scott

Tierra Whack

Leon Bridges

Skrillex

Sebastián Yatra

Jay de la Cueva

Gaye Su Akyol

Little Big