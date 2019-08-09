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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.08.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Apple'ın kampanyasına Türk müzisyen de yer aldı

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Apple'ın kampanyasına Türk müzisyen de yer aldı

Apple Music’te yer alan sanatçıların turnelerinden iPhone ile çekilen fotoğrafların sergilendiği “Turnede” isimli global kampanyada Florence+ The Machine, Travis Scott gibi dünya starlarının yanında Türkiye’den başarılı müzisyen Gaye Su Akyol da yer aldı.

Bu yaz, dünyanın her yerinden müzikseverler favori sanatçılarına ait en yeni müzik videolarını, albümleri ve konserleri merakla takip ederken, Apple en son Shot on iPhone kampanyası kapsamında turnelerde yaşananları mercek altına alarak müzikseverleri çok sevdikleri sanatçılara daha da yaklaştırdı.

Appleın kampanyasına Türk müzisyen de yer aldı
Furkan Temir’in objektifinden Gaye Su Akyol

Ağustos ayında başlayan “Shot on iPhone: On Tour” kampanyası, 16 büyüleyici sanatçının yer aldığı, tamamı iPhone ile çekilmiş dış mekan görsellerinden ve dijital galeriden oluşuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden 16 büyük müzisyenin daha önce hiç kimsenin görmediği açılardan çekilen turne görüntülerinin yer aldığı fotoğraflar global bir dış mekan şovuna dönüşüyor.

Appleın kampanyasına Türk müzisyen de yer aldı


16 büyüleyici sanatçının yer aldığı bu gösterinde Türkiye’den başarılı müzisyen Gaye Su Akyol da yer aldı. Özgün sound’unda dünü, bugünü ve yarını bir araya getiren Gaye Su Akyol geleneksel ve fütüristik ögeleri ustalıkla sentezliyor. Gaye Su Akyol’un sahne performansını çeken Furkan Temir iPhone kamerasıyla yakaladığı büyüleyici fotoğrafları dev boyutlarda İstanbul sokaklarında görmenin kendisini heyecanladırdığını belirtti.

Appleın kampanyasına Türk müzisyen de yer aldı

Kampanyanın Türkiye ayağında yer alan sanatçılar arasında Florence+ The Machine, Travis Scott, Skrillex ve Tyler The Creator gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.

Lizzo'dan Kacey Musgraves’a kadar çeşitli müzik türlerinde eserler veren sanatçılara ait görsellerin yer aldığı kampanya, her bir sanatçıyı hem sahnede hem de sahne arkasında benzersiz bir bakış açısıyla yansıtıyor. iPhone kamerasının sunduğu kullanım kolaylığı, her fotoğrafçının turnedeki bir müzisyenin kendine özgü duygularını ve yaşadığı heyecanı fotoğraflamasına imkân tanıyor.

Appleın kampanyasına Türk müzisyen de yer aldı

Apple, dış mekân gösterisinin yanı sıra Florence + the Machine, FKA twigs ve Kamasi Washington’ı konu alan, her biri iPhone XS ile çekilmiş üç mini konser belgeseli de yayınladı. Filmler YouTube, Apple Music ve @Apple IGTV’den izlenebilecek.

Kampanyanın tamamı aşağıdaki seçkin müzisyenleri kapsıyor:

FKA twigs
CHAI
Kacey Musgraves
Kamasi Washington
Florence + the Machine
Tyler, the Creator
IDLES
Lizzo
Travis Scott
Tierra Whack
Leon Bridges
Skrillex
Sebastián Yatra
Jay de la Cueva
Gaye Su Akyol
Little Big

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