Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower ne zaman satışa çıkacak?
Apple'ın bir yılı aşkın bir süre önce duyurduğu, ancak o günden bu yana satışına başlanmayan ürünü AirPower, bu yıl nihayet satışa çıkıyor. Peki Apple'ın kablosuz şarj cihazını raflarda ne zaman görmeye başlayacağız?
Apple'ın ısrarla satışına henüz başlamadığı kablosuz şarj cihazının yeni iPhone'larla geçtiğimiz eylül ayında karşımıza çıkması bekleniyordu. Ancak Apple, takvimi yine erteleyerek AirPower'ın çıkışını 2019'a erteledi. AirPods, iPhone ve hatta Apple Watch'ları kablosuz şarj edebilen AirPower tüm bu cihazlara aynı anda güç verebiliyor. Ancak kullanıcılar, kablosuz şarj destekli alternatif ürünlerle de bugün kullandıkları cihazları şarj edebilme olanağına elbette sahip.
Peki AirPower ne zaman satışa çıkacak? Apple'a yakın güvenilir kaynaklardan biri olan Digitimes'ın iddiasına göre bu cihazları en geç Kasım ayında raflarda görmeye başlayacağız.
AirPower'ın bu denli gecikmesinde bazı teknik sorunların rol oynadığı düşünülüyor. AirPower ile birlikte yeni bir 9.7 inç'lik iPad ile de bu yıl yapılacak etkinlikte karşılaşabiliriz.
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