Apple, kullanıcıların gizliliğini korumak için neler yapıyor?

Gizlilik, temel bir insan hakkı. Apple’ın da en temel değerlerinden biri. Apple, kullanıcıların hayatının pek çok alanı için aygıtlarının öneminin elbette farkında. Apple'a göre deneyimlerinizin hangisini kiminle paylaşacağınız konusunda kararın size ait olması ise her şeyden daha önemli. Şirket, Apple ürünlerini kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için tasarlıyor. Bu, elbette her zaman kolay olmuyor, ama bu yönde yoğun bir inovasyon olduğu da açık.

Gizlilik özellikleri, aygıtınızda en başından itibaren yerleşik olarak bulunuyor. Apple veya başkaları tarafından erişilebilen veri miktarını en aza indirmek amacıyla, Apple'ın sunduğu tüm ürün ve özellikleri inovatif gizlilik teknolojileri ve teknikleriyle donatılıyor. Güçlü güvenlik özellikleri, bilgilerinize sizden başkasının erişmesini engellemeye yardımcı oluyor.





Apple ile Giriş Yap



Apple ile Giriş Yap, uygulama ve sitelere giriş yaparken yararlanabileceğiniz kullanışlı bir özellik. Paylaştığınız bilgiler üzerindeki kontrolünüzü de artırmanızı sağlar. Bu özelliği kullandığınızda uygulamalar yalnızca adınızı ve mail adresinizi sorabilecek şekilde sınırlandırılır. Apple, uygulama özelindeki hareketlerinizi takip edemez veya profilinizi oluşturamaz.







App Store



App Store’daki uygulamalar katı yönergelerimize uymak zorundadır ve sıkı bir incelemeden geçirilir. Belirli bir uygulamanın konumunuz gibi bir bilgiye veya fotoğraflarınıza erişmek istemesi durumunda önce izin vermeniz gerekir. Üstelik paylaşmak istediğiniz bilgilerle ilgili fikrinizi dilediğiniz an değiştirebilirsiniz.





Safari takip edilmenize izin vermiyor



Akıllı Takip Önleme özelliği, reklamverenlerin sizi siteden siteye takip etmesini engellemeye yardımcı olur. Bazı web siteleri yüzlerce farklı veri toplama şirketinin sizi takip etmesine, sizinle ilgili bir profil oluşturmasına ve internette gezinirken size reklam göstermesine izin verir. Safari’deki Akıllı Takip Önleme özelliği ise aygıt içi yapay öğrenme teknolojisini kullanarak bu tür takip sistemlerini engellemenizi kolaylaştırır.



Reklamverenler aynı zamanda tarayıcı yapılandırmanız, fontlarınız ve yüklediğiniz yazılım ekleri gibi karakteristik özelliklerinize göre aygıtınızın “parmak izini” oluşturarak sizi hedef alabilir. Safari’de bu durumu önlemek amacıyla yerleşik parmak izi koruması bulunur. Parmak izi koruması, ziyaret ettiğiniz web siteleriyle basitleştirilmiş bir sistem profili paylaşır. Böylece veri şirketlerinin kimliğinizi belirlemesini daha da zorlaştırır.



Harita ile konum geçmişiniz geçmişte kalır



Harita uygulaması, verilerinizi Apple ID’nizle ilişkilendirmez. Ve Apple, geçmiş konum bilginizin kaydını tutmaz. Gittiğiniz yerler, hakkınızda çok şey anlatır. Harita uygulaması, ziyaret ettiğiniz mağazaları, mahalleleri veya sağlık merkezlerini Apple ile paylaşmadan size muhteşem bir deneyim sunar. Üstelik Harita uygulamasında giriş yapma özelliği bulunmaz. Böylece, gittiğiniz yerler Apple ID’nizle hiçbir şekilde ilişkilendirilmez.

Park ettiğiniz arabanın konumunu belirleme gibi kişiselleştirilmiş özellikler doğrudan aygıtınızda oluşturulur. Ayrıca rotalar, arama terimleri ve navigasyonu iyileştirmek için kullanılan buna benzer veriler de kimliğinizle ilişkilendirilmez. Aksine, bu bilgi sürekli değişen rastgele

tanıtıcılara göre belirlenir.





Fotoğraflar ile görüntüleriniz siz istemedikçe görüntülenemez



Fotoğraflar uygulaması, yapay öğrenme teknolojisinden yararlanarak fotoğraflarınızın doğrudan aygıtınızda düzenlenmesini sağlar. Böylece fotoğraflarınızı Apple ile veya başkalarıyla paylaşmak zorunda kalmazsınız.Fotoğraf ve video albümlerinizde unutulmaz anılarınızı, arkadaşlarınızı ve sevdiğiniz daha pek çok şeyi saklarsınız. Apple aygıtları bu anıların siz paylaşmadığınız sürece dışarı çıkmasını engelleyecek şekilde tasarlanır.

Bazı hizmetler, fotoğrafları bulutta işler ve bu sayede fotoğraflarınıza erişme imkanına sahip olur. Fotoğraflar uygulaması ise görüntülerinizi doğrudan Mac, iPhone veya iPad’inizde işler. Hatta A13 çipte bulunan Apple Neural Engine birimi, yüzleri ve mekanları tanımak amacıyla her fotoğraf için 100 milyarın üzerinde işlem gerçekleştirir. Ve bu işlemlerin hiçbir anında fotoğraflarınız aygıtınızdan ayrılmaz.



Mesajlar yalnızca gönderdiğiniz kişiler tarafından görülür



Apple, mesajlaştığınız kişiyle birbirinize gönderdiğiniz iMessage’ larınızı okuyamaz. Şakalaşmalardan davetlere hayatta pek çok an mesajlarda ve görüntülü aramalarda yaşanır. Mavi baloncuğun içindeki her mesaj, resim, Animoji ve video, aygıtlar arasında gönderilirken şifrelenir.

Mesajlar uygulamasındaki akıllı önerilerin tamamı, örneğin mesajlaştığınız kişiye göndermeyi isteyebileceğiniz fotoğraf önerileri, aygıtınızda gerçekleşir.





Siri ihtiyacınızla ilgilenir. Kim olduğunuzla değil



Apple ID’niz, Siri’ye bağlanmaz. İstekleriniz sizinle değil rastgele tanımlayıcılarla ilişkilendirilir. Siri ilk günden beri kimliğinizi Apple veya başkalarıyla paylaşmadan tercihlerinizi öğrenecek şekilde tasarlandı. Siri’yi kullanmak için Apple ID’nizle giriş yapmazsınız ve aygıtınız mümkün olduğunca fazla bilgiyi Apple’ın sunucularına göndermeden işler.

Apple tarafından sunucularımızda işlenmesi veya depolanması gereken veriler rastgele tanımlayıcılarla, yani harf ve sayılardan oluşan uzun satırlarla ilişkilendirilir. Yalnızca Siri’yi iyileştirmek için kullanılan bu verileri asla paylaşmayız ve satmayız. Apple olarak, Siri’yi iyileştirmemize yardımcı olmak amacıyla bizimle paylaşmayı seçmediğiniz takdirde isteklerinizin ses kaydını da saklamayız.

Sağlık uygulaması, kayıtlarınızı gizli tutar



Sağlık uygulamasında saklanacak bilgileri ve bu bilgilerin kiminle paylaşılacağını siz kontrol edersiniz.Sağlığınız için özel olarak tasarlanan uygulamalar size kalp atış hızınızdan menstrüel döngünüze kadar en kişisel bilgilerinizle ilgili fikir verir. Bu bilgilerden hangilerini ekleyeceğinize veya eklemeyeceğinize, ayrıca bu bilgilere kimlerin erişebileceğine Sağlık uygulamasını kullanarak siz karar verirsiniz.

Tüm verileriniz şifrelenir ve bu verilere sadece parolanız, Touch ID’niz veya Face ID’nizle erişilebilir. Bu sayede Sağlık uygulamasını nasıl kullanırsanız kullanın verilerinizin kontrolü her zaman sizde olur.



Konum Servisleri

Konum Servisleri gizlilik kontrolleri sayesinde hangi uygulamaların konumunuza erişebileceğini belirleyebiliyorsunuz. Bir uygulama arka planda konumunuzu kullandığında bildirim alıyorsunuz. Böylece izninizi güncelleyip güncellemeyeceğinize karar verebiliyorsunuz. Arka planda izleme bildirimleri, uygulamanın konumunuzu arka planda kullandığı yerleri görebilmeniz için şimdi bir harita da içeriyor.



iOS 13 ve iPadOS 13 sürümlerinden itibaren, bağlı olduğunuz Wi-Fi ağlarının adlarını görebilen uygulama türleri API tarafından sınırlandırılıyor. Böylece uygulamaların sizden izin almadan konumunuzu belirlemeleri zorlaşıyor. iOS, konumunuzu sizden izin almadan Bluetooth kullanarak belirlemeye çalışan uygulamalara karşı da koruma sağlıyor. Bunun için şimdi bir uygulamanın ses çalmak dışında bir amaçla Bluetooth’a erişmeden önce sizden izin almasını zorunlu kılan denetimlere sahip. Ve Bluetooth ayarları, bir uygulamanın erişim izinlerini dilediğiniz zaman değiştirebilmenizi sağlıyor.

Eğlence



Eğlence servislerimiz, yaşadığınız deneyimi kişiselleştirmenize yardımcı olmak amacıyla, dinlediğiniz, oynadığınız ve izlediğiniz içeriklerle ilgili bilgilerden yararlanıyor. Ancak Apple bu servislerdeki aktivitelerinizle ilgili kapsamlı bir profil oluşturmuyor.





Apple Music: Radyo ve Sizin İçin gibi Apple Music özelliklerinin müzik zevkinizi yansıtmasına yardımcı olmak için uygulamadaki hareketlerinizle ilgili bazı bilgileri topluyoruz. Bu konunun ayrıntılarını kurulum sırasında “Apple Music ve Gizlilik Hakkında” metninde bulabilirsiniz. Dinlediğiniz şarkılar başka hiçbir hizmet tarafından size reklam sunmak için kullanılmıyor. Müzik koleksiyonunuzu sunucularımızda tutmak istemiyorsanız iCloud Müzik Arşivi seçeneğini devre dışı bırakabiliyorsunuz. iOS ve iPadOS, hangi uygulamaların Müzik hesabınıza ve ilişkili bilgilere erişebileceği konusunda kontrolü size veriyor.



Apple TV: Kişiselleştirilmiş öneriler sunmak ve Apple TV deneyiminizi geliştirmek için Apple TV uygulamasında satın aldıklarınız, indirdikleriniz ve uygulamadaki aktivitelerinizle ilgili bilgi topluyoruz. Buna Apple TV uygulaması ve bağlı uygulamalarda izledikleriniz ve konumunuz da dahil. Tüm içeriklerinizi tek bir yerde toplamak için bağlı uygulamalarda neler izlediğinizi paylaşabiliyorsunuz. Ve Apple’ın size kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için kullandığı izleme geçmişini kontrol edebiliyorsunuz. Apple’ın bağlı uygulamalardan edindiği izleme geçmişinin tamamını veya seçeceğiniz herhangi bir uygulamaya ait bilgileri dilediğiniz zaman silebiliyorsunuz.



Apple Arcade: Apple Arcade oyunları, izniniz olmadan sizinle ilgili herhangi bir kişisel bilgi toplayamıyor veya oynama biçiminizle ilgili bilgileri takip edemiyor. Apple Arcade’de yer alan oyunlar, oyun içi reklamlar ve üçüncü taraf takip araçları da içermiyor.

iCloud



iCloud’da sakladığınız her şey şifrelenerek korunuyor. iCloud’un tasarımı sayesinde, CloudKit kullanan üçüncü taraf geliştiriciler Apple ID’nize erişemiyor.

Şifrelenmiş veriler: Fotoğraflar, kişiler ve anımsatıcılar gibi iCloud içerikleriniz aktarılırken ve sunucularımızda depolanırken şifreleniyor. Aygıtınızdan iCloud’a gönderilen mail’ler de aktarılırken şifreleniyor, mesajlarınıza hızla ve kolayca erişmenizi sağlarken iletişiminizi de korumak için tasarlanmış güvenlik özellikleriyle saklanıyor. Ayrıca, kullandığınız mail uygulamalarıyla iCloud mail sunucuları arasında aktarılan bilgilerin tamamını şifreliyoruz. Ev ve Sağlık verileri gibi bazı kişisel veriler en yüksek düzeyde veri güvenliği sağlayan uçtan uca şifrelemeyle saklanıyor. Bu veriler, aygıtınıza özel verilerin ve yalnızca sizin bildiğiniz aygıt parolanızın birleşiminden türetilerek elde edilen bir anahtarla korunuyor. Başka hiç kimse bu verilere erişemiyor veya verileri okuyamıyor.

İki faktörlü kimlik doğrulama: İki faktörlü kimlik doğrulama, Apple ID’niz için ekstra bir güvenlik katmanı sunuyor. Bu yöntem, parolanızı başka kişilerin bildiği durumlarda bile hesabınıza sadece sizin erişebilmeniz için tasarlandı. Kurulumu da kullanımı da son derece kolay.



iCloud paylaşımı: iCloud paylaşımında, özel bir paylaşıma davet edilmeyen ve bu daveti kabul etmeyen hiç kimseye katılımcıların kimlikleri açıklanmıyor. Paylaşılan dosyalarınızın adlarının yanı sıra iCloud hesabınızla ilişkili ad ve soyadı bilgisi sadece paylaşılan bağlantıya erişimi olanlara gösteriliyor. Buna Apple da dahil. iPadOS, iOS 11 ve macOS High Sierra veya daha yeni işletim sistemi sürümlerinde iCloud’daki uçtan uca şifreleme özelliği, Sağlık verileriniz gibi bazı kişisel verileri Apple’ın okuyamayacağı veya erişemeyeceği bir yöntemle tüm aygıtlarınız genelinde eşzamanlı hale getiriyor.

Üçüncü taraflar: Apple, verilerinizi saklamak için üçüncü taraf tedarikçilerden yararlandığında bu verileri şifreliyor ve anahtarları onlara vermiyor. Bu sayede tedarikçiler verilerinize erişemiyor. Apple, şifreleme anahtarlarını kendi veri merkezlerinde tutuyor. Böylece iCloud verilerinizi yedekleyebiliyor, eşzamanlayabiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. iCloud Anahtar Zinciri, parolalarınızı ve kredi kartı bilgilerinizi Apple’ın okuyamayacağı ve erişemeyeceği bir şekilde saklıyor.

CloudKit: Üçüncü taraf geliştiricilerin kendi uygulamalarında iCloud depolama alanını kullanabilmelerini sağlayan CloudKit, tercihlerinizin, ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin tüm aygıtlarınızda güncel tutulmasına yardımcı oluyor. CloudKit kullanan geliştiriciler, uygulamalarını kullanmanızı kolaylaştırabiliyorlar. Çünkü uygulamalara ayrı ayrı giriş yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Geliştiriciler, Apple ID’nize varsayılan ayar olarak erişim sağlayamıyor, sadece benzersiz bir tanıtıcıya erişebiliyorlar. İzin vermeniz halinde geliştiriciler mail adresinizi kullanarak başkalarının sizi uygulama içinde bulmasını sağlayabiliyorlar. Bu izinler daima sizin kontrolünüz altında ve istediğiniz zaman istediğiniz izni açıp kapatabiliyorsunuz. CloudKit ile ilişkilendirilmiş verileriniz herkese açık bir şekilde paylaşmayı veya yayınlamayı seçmediğiniz sürece geliştiricilerle paylaşılmıyor.