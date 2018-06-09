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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
İpek Aksakal / DHA
09.06.2018 - 18:31, Son Güncelleme:

Apple'dan önemli kripto para hamlesi

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Apple'dan önemli kripto para hamlesi

Teknoloji devi Apple, pazarlama platformuna sunulan kripto para birimi uygulamaları ile ilgili App Store politikalarını kısa bir süre önce gözden geçirdi.

Sıkılaştırılan yeni kurallar, kripto para birimi cüzdanları, borsalar ve ICO’ları (Initial Coin Offering) kolaylaştıran platformları kapsamına aldı. Popüler uygulama piyasası App Store 782 binin üzerinde oyun uygulaması ve 2 milyon 300 bin adet oyun dışı uygulama sağlıyor.

Büyük bir yazılım geliştirici grubu olan Geliştiriciler Birliği’nin (Developers Union), Apple’ı kendi ücretsiz uygulamalarını pazara sunması için ikna etmesiyle birlikte App Store’da kurallar revize edildi. Yeni kurallara göre, kripto para birimi uygulamalarında cüzdanların ICO'lar, borsalar ve bulut madenciliği platformlarını içeren tanımlama kriterlerine uyması gerekecek. Iphone'un dijital para birimleri için yonga setini kullanan madencilik uygulamaları yasaklanacak; ancak yazılımın cihazdan çıkarılması durumunda (örneğin, bulut tabanlı madencilik) uygulamalara izin verilecek.

Apple’ın revize edilen kurallarına göre, cüzdan uygulamaları, kuruluş kaydı olan geliştiriciler tarafından sunuldukları takdirde sanal para birimi depolanmasına olanak sağlayabilecek. Borsa uygulamaları, alışverişin kendileri tarafından sunulması durumunda kripto para birliğinin onaylanmış bir takas üzerinde işlemlerini veya aktarımlarını kolaylaştıracak. Son kurala göre ise kripto para birimi uygulamaları, diğer uygulamaları indirmek, diğer kullanıcıları uygulamayı indirmeye teşvik etmek, sosyal ağlarda paylaşımını yapmak gibi belirli görevleri tamamlayan kullanıcılara ödeme yapmayı teklif edemeyecek.

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