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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
30.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Apple'dan bomba açıklama: iPhone fiyatları düşüyor

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Apple'dan bomba açıklama: iPhone fiyatları düşüyor

Apple CEO'su Tim Cook, düşen satışları canlandırmak için bazı pazarlarda iPhone fiyatlarını düşürebilecekleri mesajını verdi.

Şirketin 29 Aralık'a kadar olan son üç aylık dönemi kapsayan bilançosuna göre iPhone satışlarından elde edilen kâr yüzde 15 düştü.

Apple'ın yıllık geliri de, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 oranında azalarak 84,4 milyar dolar oldu.

Şirket bu ayın başlarında özellikle Çin'de ekonomik büyümenin hız kesmeye başlaması nedeniyle gelirinin beklenenden düşük olacağı uyarısında bulunmuştu.

Tim Cook ise, müşterilerinin iPhone fiyatlarını yüksek bulduğunu söyledi.

Cook: 'iPhone fiyatları yüksek'

Cook, doların güçlü olmasının ürünlerini göreceli olarak daha pahalı hale getirdiğini ve bunun gelişen ekonomilerdeki satışlarını etkilediğini belirtti.

Tim Cook, müşterilerini kur dalgalanmalarının etkilerinden korumak için bu aydan itibaren telefonları yeniden fiyatlandırmaya başladıklarını açıkladı.

"Ocak'ta, bazı yerlerde, bazı ürünler için, geçen yıldan bu yana, kur farkı nedeniyle oluşan artışın bir bölümünü ortadan kaldırdık" dedi.

Apple yöneticileri, yılın ilk çeyreğinde de gelirlerinin azalmasını beklediklerini söylüyor.

31 Mart'a kadar olan dönemde, gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 azalacağı tahmin ediliyor.

Şirketin Mali İşler Başkanı Luca Maestri, "Özellikle yükselen ekonomilerde, makroekonomik ortam değişmeyecek" dedi.

Piyasa analiz şirketi Canalys'in raporuna göre, 2018'de küresel bazda akllı telefon satışları yüzde beş oranında azaldı.

Ancak Apple hisselerinin değeri Ekim'den bu yana üçte bir oranında düştü. Yatırımcıların, iPhone'lara ilginin zayıflamaya başlamasında endişe ettiği belirtiliyor.

Apple'ın bundan böyle her çeyrekte kaç adet iPhone, iPad ve Mac bilgisiyar sattığını açıklamayamacağını duyurması bu kaygıları artırmıştı.

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