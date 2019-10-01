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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.10.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Apple Watch için watchOS 6.0.1 güncellemesi yayınlandı

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Apple Watch için watchOS 6.0.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, akıllı saati Apple Watch için sürpriz bir güncelleme yayınladı. watchOS 6.0.1 güncellemesinin saatlere yüklenmesiyle birlikte bakın neler değişecek?

Apple, dün akşam saatlerinde Apple Watch'lar için sürpriz bir güncelleme yayınladı. watchOS 6.0.1 sürüm adıyla kullanıcılara sunulan güncelleme, daha çok teknik sorunları ortadan kaldırıyor. watchOS 6 ile birlikte kullanıcıların şikayetlerine kulak veren Apple'ın bu kadar kısa sürede yeni bir güncelleme çıkarmasının sebebi de bu aslında.

watchOS 6.0.1 güncellemesi ile Mickey Mouse ve Minnie Mouse ikilisinin yer aldığı saat kadranındaki saati söyleyememe sorunu bu güncelleme ile çözülürken, takvimin etkinlikleri gösterme sorunu da ortadan kalktı. Diğer yandan ekran ayarlarında veri kaybının yaşanmasına sebebiyet veren bir hata da düzeltildi. 

Güncelleme watchOS 6 destekli tüm Apple Watch modellerine yüklenebilirken, saatinizde Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi kısmına girerek saatinize yeni watchOS sürümünü indirebilirsiniz. Benzer şekilde iPhone üzerinden Apple Watch uygulamasına girerek de saatinizi güncelleyebilirsiniz.

Apple Watch için watchOS 6.0.1 güncellemesi yayınlandı


watchOS 6 ile ne gelen yenilikler

watchOS 6 özellikleri ile Apple Watch daha yetenekli ve bağımsız hale geliyor. Döngü İzleme, Gürültü, Sesli Notlar, Sesli Kitaplar, Hesap Makinesi gibi uygulamalar, Apple Watch’a App Store’un gelmesinin ardından daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor.

Döngü İzleme ile âdet döngüsü ile ilgili bilgilerin kaydı artık saat üzerinden tutulabiliyor. Gürültü özelliği sayesinde kullanıcılar etrafındaki desibel düzeyini ölçebiliyor. Hatta çevrede işitme sağlığını etkileyebilecek seviyede gürültü varsa gerekli uyarıyı yapabiliyor. Tabii bu özellik Apple Watch Series 4 ile kullanılabiliyor.

Sesli notları Apple Watch’u kaydederek kullanarak kaydetmek de artık mümkün. Ayrıca, bu notları saatte bulunan yerleşik hoparlör ile dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde sesli kitaplar da dinlenebiliyor.

Apple Watch için watchOS 6.0.1 güncellemesi yayınlandı

Aktivite ve Antreman uygulamalarına da genel yeni özellikler de kullanıcının sağlığını daha yakından takip edebilmesini sağlıyor. Aktivite ile birlikte artık Aktivite eğilimleri izlenebiliyor. Antreman kısmında ise Dış Koşu, Dış Yürüyüş, Dış Bisiklet ve Doğa Yürüyüşü antremanları için yeni yükseklik ölçümleri ekleniyor.

Siri ve Shazam ile etrafta çalan müziği Apple Watch tanıyabiliyor.

Diğer özellikler arasında Hesap Makinesi’ndeki bahşiş hesaplama ve hesabı paylaşma özelliği dikkat çekiyor. Ayrıca, Harita uygulamasına da sesli yönlendirme geliyor.

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