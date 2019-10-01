Apple Watch için watchOS 6.0.1 güncellemesi yayınlandı
Apple, akıllı saati Apple Watch için sürpriz bir güncelleme yayınladı. watchOS 6.0.1 güncellemesinin saatlere yüklenmesiyle birlikte bakın neler değişecek?
Apple, dün akşam saatlerinde Apple Watch'lar için sürpriz bir güncelleme yayınladı. watchOS 6.0.1 sürüm adıyla kullanıcılara sunulan güncelleme, daha çok teknik sorunları ortadan kaldırıyor. watchOS 6 ile birlikte kullanıcıların şikayetlerine kulak veren Apple'ın bu kadar kısa sürede yeni bir güncelleme çıkarmasının sebebi de bu aslında.
watchOS 6.0.1 güncellemesi ile Mickey Mouse ve Minnie Mouse ikilisinin yer aldığı saat kadranındaki saati söyleyememe sorunu bu güncelleme ile çözülürken, takvimin etkinlikleri gösterme sorunu da ortadan kalktı. Diğer yandan ekran ayarlarında veri kaybının yaşanmasına sebebiyet veren bir hata da düzeltildi.
Güncelleme watchOS 6 destekli tüm Apple Watch modellerine yüklenebilirken, saatinizde Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi kısmına girerek saatinize yeni watchOS sürümünü indirebilirsiniz. Benzer şekilde iPhone üzerinden Apple Watch uygulamasına girerek de saatinizi güncelleyebilirsiniz.
watchOS 6 ile ne gelen yenilikler
watchOS 6 özellikleri ile Apple Watch daha yetenekli ve bağımsız hale geliyor. Döngü İzleme, Gürültü, Sesli Notlar, Sesli Kitaplar, Hesap Makinesi gibi uygulamalar, Apple Watch’a App Store’un gelmesinin ardından daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor.
Döngü İzleme ile âdet döngüsü ile ilgili bilgilerin kaydı artık saat üzerinden tutulabiliyor. Gürültü özelliği sayesinde kullanıcılar etrafındaki desibel düzeyini ölçebiliyor. Hatta çevrede işitme sağlığını etkileyebilecek seviyede gürültü varsa gerekli uyarıyı yapabiliyor. Tabii bu özellik Apple Watch Series 4 ile kullanılabiliyor.
Sesli notları Apple Watch’u kaydederek kullanarak kaydetmek de artık mümkün. Ayrıca, bu notları saatte bulunan yerleşik hoparlör ile dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde sesli kitaplar da dinlenebiliyor.
Aktivite ve Antreman uygulamalarına da genel yeni özellikler de kullanıcının sağlığını daha yakından takip edebilmesini sağlıyor. Aktivite ile birlikte artık Aktivite eğilimleri izlenebiliyor. Antreman kısmında ise Dış Koşu, Dış Yürüyüş, Dış Bisiklet ve Doğa Yürüyüşü antremanları için yeni yükseklik ölçümleri ekleniyor.
Siri ve Shazam ile etrafta çalan müziği Apple Watch tanıyabiliyor.
Diğer özellikler arasında Hesap Makinesi’ndeki bahşiş hesaplama ve hesabı paylaşma özelliği dikkat çekiyor. Ayrıca, Harita uygulamasına da sesli yönlendirme geliyor.
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