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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.08.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Apple TV Plus ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

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Apple TV Plus ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

TV platformları arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Amazon, Netflix, Hulu, Disney ile birlikte Apple TV+ da hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Peki Apple TV Plus ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak? İçeriği nasıl olacak?

Apple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Kendi original içeriklerini birçok farklı TV uygulamasında kullanıcılara sunan Amazon ve Hulu'nun Apple TV ile anlaşması sürpriz olarak değerlendirildi.

Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" demişti.

Bugüne kadar Apple'ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu. Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak yeni uygulamada ise Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek. Apple'ın üreteceği original içerikler de uygulamada izlenebilecek.

Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.

İnternete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Uygulamada reklam olmayacak.

Yönetmen steven Spielberg de, 93 yıllık 'Amazon Stories' markasını Apple TV için yeniden canlandıracak.

Apple'ın original programlarından olan The Morning Show'un tanıtımında da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrell sahneye çıktı.

Apple'in farklı platformları içeren üyelik paketinde yer almayan en önemli yayıncılardan biri Netflix.

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Finans haberleri sitesi MarketWatch, Apple çalışanlarının yeni platformu 'Netflix katili' olarak nitelediğini aktarıyor.

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Wall Street Journal gazetesinin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.

Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.

Apple TV+, önümüzdeki kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek. Apple TV Plus'ın aylık abonelik ücreti ise 9.99 dolar olarak belirlendi. Apple TV+'ın fiyatının Disney+'ın 6,99 dolarlık fiyatına göre daha yüksek tutulduğu ise dikkatlerden kaçmıyor.

Apple TV Plus'ın hizmete girmesiyle birlikte ilk gün izleyicilere sunulacak dizi ve filmler ise şöyle:

The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
Home: Belgesel serisi

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