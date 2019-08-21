Apple TV Plus ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Apple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Kendi original içeriklerini birçok farklı TV uygulamasında kullanıcılara sunan Amazon ve Hulu'nun Apple TV ile anlaşması sürpriz olarak değerlendirildi.

Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" demişti.

Bugüne kadar Apple'ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu. Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak yeni uygulamada ise Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek. Apple'ın üreteceği original içerikler de uygulamada izlenebilecek.

Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.

İnternete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Uygulamada reklam olmayacak.

Yönetmen steven Spielberg de, 93 yıllık 'Amazon Stories' markasını Apple TV için yeniden canlandıracak.

Apple'ın original programlarından olan The Morning Show'un tanıtımında da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrell sahneye çıktı.

Apple'in farklı platformları içeren üyelik paketinde yer almayan en önemli yayıncılardan biri Netflix.

Finans haberleri sitesi MarketWatch, Apple çalışanlarının yeni platformu 'Netflix katili' olarak nitelediğini aktarıyor.





Wall Street Journal gazetesinin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.

Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.



Apple TV+, önümüzdeki kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek. Apple TV Plus'ın aylık abonelik ücreti ise 9.99 dolar olarak belirlendi. Apple TV+'ın fiyatının Disney+'ın 6,99 dolarlık fiyatına göre daha yüksek tutulduğu ise dikkatlerden kaçmıyor.



Apple TV Plus'ın hizmete girmesiyle birlikte ilk gün izleyicilere sunulacak dizi ve filmler ise şöyle:



The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)

Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)

See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)

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