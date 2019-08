Disney Plus ne zaman yayın hayatına başlıyor? Nasıl olacak?

Disney Plus, yayın hayatına başladığı ilk gün içeriğinde 300 farklı film ve 7500 dizi bölümü bulunacak. Sonrasında hızla büyümesine devam edecek olan platformun arkasında Disney olduğundan Netflix'in karşısına oldukça güçlü bir rakibin çıkmaya hazırlandığı söylenebilir. 6.99 dolarlık aylık abonelik ücretini ödeyenlerin faydalanabileceği platforma ayrıca HULU ve ESPN+ dahil olduğunda ücret 12.99 dolara çıkacak.



Disney Plus ile ilgili merak edilen noktalardan biri de Türkiye pazarına girip girmeyeceği. Disney Plus'ın Türkiye pazarına gireceğine kesin gözüyle bakılıyor; ancak tarih konusu belirsiz. Dünya ile aynı anda Türkiye'de faaliyete geçip geçmeyeceğini bugünden söylemek oldukça güç. Ancak bilinen şu ki, Disney iki yıl içinde tüm dünyada bu servisini hayata geçirmeyi planlıyor.





Fiyatlar ise bir başka konu. Disney Plus'ın Türkiye'deki abonelik fiyatları da belirsiz. Ancak rakiplerle yarışabilmek adına çok yüksek bir fiyat beklenmiyor. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik pek çok içeriğe sahip olan şirketin elindeki güçlü yapımlar sayesinde kısa sürede başarıya ulaşması pek de şaşırtıcı olmayacak. Şirketin en büyük kozu ise Marvel Stüdyoları ve elbette Star Wars. 2019 sonunda Netflix'in bu içeriklere ait lisans süresi dolacağından Disney bu süreleri yenilemeyecek ve sadece Disney Plus üzerinden izleyicilerine sunacak. Bu da Netflix'i bir adım geri düşürecek.

The Falcon ve The Winter Soldier temalı bir dizi de geliyor

Disney, Marvel dünyasının kahramanlarını dizilerde yaşatmak istiyor. Tam olarak doğrulanmamış da olsa, sızan birkaç konu bulunuyor. Bu bilgilerin ışığında ise, Falcon-Winter Soldier dizisi için senaryonun Empire dizisinin senaristi olan Malcolm Spellman’a emanet edildiği söyleniyor.