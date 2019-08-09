Disney Plus ne zaman yayın hayatına başlıyor? Nasıl olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDisney Plus ne zaman yayın hayatına başlıyor? Nasıl olacak?
GeriTeknoloji Disney Plus ne zaman yayın hayatına başlıyor? Nasıl olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.08.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Disney Plus ne zaman yayın hayatına başlıyor? Nasıl olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Disney Plus ne zaman yayın hayatına başlıyor? Nasıl olacak?

Disney, Netflix'in yayın hayatına başlamasından uzun bir süre sonra Disney Plus adını verdiği özel platformunu yayına vermeye hazırlanıyor. İçeriğinde yüzlerce yeni film ve dizinin bulunacağı platform Türkiye'de de Netflix'in karşısına çıkacak. Peki Disney Plus ne zaman yayınlanacak? İzleyicilere farklı ne sunacak?

Disney Plus, yayın hayatına başladığı ilk gün içeriğinde 300 farklı film ve 7500 dizi bölümü bulunacak. Sonrasında hızla büyümesine devam edecek olan platformun arkasında Disney olduğundan Netflix'in karşısına oldukça güçlü bir rakibin çıkmaya hazırlandığı söylenebilir. 6.99 dolarlık aylık abonelik ücretini ödeyenlerin faydalanabileceği platforma ayrıca HULU ve ESPN+ dahil olduğunda ücret 12.99 dolara çıkacak.

Disney Plus ile ilgili merak edilen noktalardan biri de Türkiye pazarına girip girmeyeceği. Disney Plus'ın Türkiye pazarına gireceğine kesin gözüyle bakılıyor; ancak tarih konusu belirsiz. Dünya ile aynı anda Türkiye'de faaliyete geçip geçmeyeceğini bugünden söylemek oldukça güç. Ancak bilinen şu ki, Disney iki yıl içinde tüm dünyada bu servisini hayata geçirmeyi planlıyor.

Disney Plus ne zaman yayın hayatına başlıyor Nasıl olacak

Fiyatlar ise bir başka konu. Disney Plus'ın Türkiye'deki abonelik fiyatları da belirsiz. Ancak rakiplerle yarışabilmek adına çok yüksek bir fiyat beklenmiyor. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik pek çok içeriğe sahip olan şirketin elindeki güçlü yapımlar sayesinde kısa sürede başarıya ulaşması pek de şaşırtıcı olmayacak. Şirketin en büyük kozu ise Marvel Stüdyoları ve elbette Star Wars. 2019 sonunda Netflix'in bu içeriklere ait lisans süresi dolacağından Disney bu süreleri yenilemeyecek ve sadece Disney Plus üzerinden izleyicilerine sunacak. Bu da Netflix'i bir adım geri düşürecek. 

The Falcon ve The Winter Soldier temalı bir dizi de geliyor

Disney, Marvel dünyasının kahramanlarını dizilerde yaşatmak istiyor. Tam olarak doğrulanmamış da olsa, sızan birkaç konu bulunuyor. Bu bilgilerin ışığında ise, Falcon-Winter Soldier dizisi için senaryonun Empire dizisinin senaristi olan Malcolm Spellman’a emanet edildiği söyleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?