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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Apple sertifikalı USB Type-C lightning kablo üretti

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Apple sertifikalı USB Type-C lightning kablo üretti

Anker, Apple'ın akıllı telefon ve tabletlerinde kullanılan Lightning girişi için Apple'dan sertifikalı ilk USB-C Lightnin kabloyu üretti.

Apple, mobilite ile gelen verimliliğin önündeki en önemli engel olarak gördüğü şarj problemine USB-C güç adaptörü ile cevap vermiş ve seçili iOS cihazlarında hızlı şarj olma özelliğini sağlamıştı. Öte yandan yeni nesil MacBook ve iPad modellerinde kullanılan USB-C bağlantı arayüzü, akıllı telefonlarını bilgisayarıyla bağlamak isteyenlerin ekstra adaptör kullanmasını zorunlu kılıyordu. Şarj teknolojilerinde global lider Anker, Apple kullanıcılarının bu her iki önemli ihtiyacına da yanıt veren USB-C - Lighting dönüştürücü kablosuyla iPhone üreticisinden MFi sertifikasını alan ilk üretici oldu. Anker’in USB-C – Lightining kablosu Apple 30W, 61W veya 87W USB-C güç adaptörüyle uyum sağlıyor ve seçili iOS cihazlarda bulunan hızlı şarj olma özelliğinden faydalanarak 30 dakika içinde sıfırdan %50’ye şarj etmeye imkân tanıyor.

Anker'in inovasyondaki öncülüğüyle geliştirilen Powerline II USB-C to Lightning kablosu, standart kablolardan 12 kat daha fazla bükülmeye dayanarak uzun ömürlü kullanım sunuyor. En gelişmiş şarj protokollerini destekleyen transfer kabloları, alüminyum kaplama ve termoplastik elastomer (TPE) katman sayesinde tam koruma altında kalıyor. Anker'in USB-C ile Lightning girişleri arasında kullanılabilen Powerline II kablosu, 480 Mbps veri akış hızıyla büyük hacimlerde dosyaları iPhone ve MacBook arasında saniyeler içinde taşıyabiliyor.

Veriyle birlikte enerjiyi de aktaran USB-C teknolojisi, yeni MacBook ve iPad modellerinin yanı sıra pek çok teknoloji cihazında da kullanıma alınan evrensel bir bağlantı arayüzüne dönüştü. Standart şarj cihazlarının 20 katına kadar enerji sağlayan Anker Power Delivery teknolojisi de USB-C üzerinden aktarım yapıyor. Apple MFi sertifikalı USB-C - Lightning dönüştürücü kablosu, Lightning girişe sahip aygıtların da Power Delivery teknolojisiyle doğrudan şarj edilebilmesini sağlıyor.

"iPhone ve iPad için yapıldı"

Apple'ın MFi programı, "Made for iPhone/iPod/iPad" (iPhone/iPod/iPad için Yapıldı) ifadesinin kısaltmasından ismini alıyor ve harici üreticilerin tasarladığı ürünlerin güvenilirliğini gösteriyor. 

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