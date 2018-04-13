Apple Music'te Türkçe Rap Odası açılıyor
115 ülkede 40 milyon ücretli üyesi olan Apple Music'te bugün Türkiye’ye özel bir yeni oda açılıyor: “Türkçe Rap” Odası...
Apple Music'te Türkçe Rap sahnesinin nabzını tutmak için hazırlanan bu özel odada yepyeni yıldızları, underground dünyasının parlayan isimlerini ve bu türe yön veren efsanelerin çalışmalarını bulabilirsiniz. Bu sayfada size özel hazırlanmış populer listelerin yanısıra, sanatçı listelerine, sevilen şarkılara, yeni çıkan albümlere, Türkçe Rap'in yeni yıldızlarına, önemli albümlere ve birbirinden etkileyici video'lara yer verildi.
Türkçe Rap Odası’na buradan ulaşılabiliyor.
Türk Rap müziğinin önde gelen isimleri Apple Music’te kullanıcılara sunulan yeni özel oda hakkındaki görüşleri ise şöyle:
Ceza: "Apple Music ve yeni Türkçe Rap odası üzerinden şarkılarımı hayranlarımla buluşturacağım için çok mutluyum. Hoşgeldin Türkçe Rap odası"
Yener Çevik: ‘Apple Music SALON, Turkce Rap ODASI. Ben Yener Çevik, yani sokak kafası’
Şanışer: “Apple Music’in Türkçe Rap müziğine özel bir oda tanıtıyor olması çok güzel, bugünden itibaren dinleyicilerim yeni albümü bu oda üzerinden dinleyebilir.”
Ayrıca, Türkçe Rap Odası’nın açıldığı bugün Şanışer’in yeni albümü LUDOVICO II, sadece Apple Music’te severleriyle buluşuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle