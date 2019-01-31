Apple Music ve Spotify rekabetinde kim önde?
Düşen iPhone satışlarını artırmak için gelişmekte olan ülkelerde iPhone fiyatlarını düşürmeyi planlayan şirket, diğer yandan da iPhone SE'yi tekrar satışa sunarak durumu toparlamaya çalışıyor. Diğer yandan Apple Music'te ücretli abonelik sayısını artırmaya çalışan şirket Spotify ile mücadele halinde. Peki online müzik savaşında rekabet ne durumda?
Apple Music ve Spotify arasındaki mücadele tam gaz sürüyor. Ancak Spotify açık ara önde elbette. Spotify tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ücretli abone sayısının 87 milyonu bulduğu açıklanmıştı. Toplam abone sayısı 200 milyonu bulan şirkete kıyasla Apple Music'te ise tablo biraz daha farklı.
Apple'ın patronu Tim Cook, Apple Music'in yükselişini sürdürdüğünü ve 50 milyon ücretli aboneye ulaştıklarını duyurdu. Apple Music için gerçekten de önemli bir rekor.
Spotify’ın 2016 ve 2017 yılında sağladığı büyüme, Apple Music’e kıyasla çok daha yüksekti. Bu nedenle Apple’ın en büyük rakibini geride bırakarak zirveye yerleşmesi kısa sürede mümkün görünmüyor.
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