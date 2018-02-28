Apple Music Öğrenci Üyeliği Türkiye'de

Apple Music öğrenci üyeliği sayesinde, öğrenciler için müzik erişimi daha uygun fiyata geliyor. Öğrenci üyeliği ücreti 6.99 TL olacak. Öğrenci üyeliği sayesinde, koşullara uygun bir kolej veya üniversitede okuyan öğrenciler en fazla dört yıl boyunca Apple Music üyeliklerini indirimli satın alabilecek ve mevcut Apple Music üyeliklerinde olduğu gibi, fiyatlar ülkeye göre değişiklik gösterebilecek.



2015 yılında kullanıma sunulduğundan beri Apple Music, 115 ülkede 36 milyondan fazla üyesi ve 45 milyondan fazla şarkı içeren kataloğu ile dünyanın en hızlı büyüyen müzik aboneliği hizmeti haline geldi.