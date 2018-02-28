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    Apple Music Öğrenci Üyeliği Türkiye'de

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 00:39 | Son Güncelleme:

    Apple Music, UNIDAYS onaylı Öğrenci Üyeliği'ni Türkiye’de de başlatıyor. Bu ay toplamda 82 pazara daha açılan öğrenci programı Apple Music’in bulunduğu neredeyse tüm ülkelerde sunulmuş oluyor. Böylece Apple Music kendi türünde dünyanın en büyük öğrenci programına sahip olacak.

    Apple Music öğrenci üyeliği sayesinde, öğrenciler için müzik erişimi daha uygun fiyata geliyor. Öğrenci üyeliği ücreti 6.99 TL olacak. Öğrenci üyeliği sayesinde, koşullara uygun bir kolej veya üniversitede okuyan öğrenciler en fazla dört yıl boyunca Apple Music üyeliklerini indirimli satın alabilecek ve mevcut Apple Music üyeliklerinde olduğu gibi, fiyatlar ülkeye göre değişiklik gösterebilecek.

    2015 yılında kullanıma sunulduğundan beri Apple Music, 115 ülkede 36 milyondan fazla üyesi ve 45 milyondan fazla şarkı içeren kataloğu ile dünyanın en hızlı büyüyen müzik aboneliği hizmeti haline geldi.

    Etiketler: apple , apple music , müzik
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