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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
01.08.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Apple Music mi Spotify mı YouTube Music mi?

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Apple Music mi Spotify mı YouTube Music mi?

Telefondan veya bilgisayardan müzik dinlemek istiyorsunuz. Bunun için önceden MP3 arama ve indirme zahmetine katlanırken artık stream yoluyla müzikleri hiçbir müziği indirmeksizin hemen her ortamdan dinleyebiliyoruz. Bunun için de cüzi bir ücret ödemek durumundayız. Peki bu alanda en iyi dijital müzik platformu hangisi? Spotify mı, YouTube Music mi yoksa Apple Music mi? Okuyun, kararı kendiniz verin!

Geçtiğimiz günlerde YouTube Music'in Türkiye'de aktif hale gelmesiyle birlikte Spotify ve Apple Music rekabetinde yeni bir oyuncu daha saflara katılmış oldu. Henüz yolun başında olsa da, arkasında Google'ın bulunduğu platform, rakiplerini hayli terletecek gibi görünüyor.

YouTube Music öncesinde Google aslında bir müzik platformuna sahipti. Google Play Music adı altında kullanıcılarına bu hizmeti sunan şirket, şimdi YouTube Music ile yola devam ediyor.

KULLANICI SAYILARI

Spotify'ın bünyesinde 40 milyonu aşkın müzik parçası bulunuyor ve ücretini ödeyen kullanıcıların sayısı 87 milyon. Apple Music tarafında ise ücretli abone sayısı 56 milyona ulaşırken, içerisinde 45 milyon şarkı yer alıyor. Yani müzik veritabanı bakımından Apple Music, Spotify'a göre bir tık daha zengin. Ancak kayıtlı abone söz konusu olduğunda Spotify'ın önemli bir üstünlüğü bulunuyor.

Apple Music mi Spotify mı YouTube Music mi

Peki ya YouTube Music'te durum ne? YouTube Music'in kaç kullanıcısı olduğu Google tarafından açıklanmadı. Ancak 2018'de Google Play Music'in 7 milyon kayıtlı abonesinin bulunduğu biliniyor.

ARAYÜZ VE ERİŞİM

Apple Music'in kullanıcı dostu bir arayüzü var ve her şeyi çok kolayca bulabiliyoruz. İlk olarak kütüphaneye girdiğimizde şarkılara, müzisyenlerin isimlerine, albümlere ve indirilen müzik parçalarına erişebiliyoruz. Biraz daha ekranı aşağı kaydırdığımızda ise Recently Added denilen son eklenenler klasörü sizi karşılıyor. For You yani size olan klasör ise Apple'ın editör ekibi tarafından önerilen müzik parçalarını karşınıza çıkarıyor. Müzik dinleme keyfinize göre bu liste farklılık gösteriyor. Sonuçlar da hayli başarılı.

Spotify'ın arayüzünde ilk dikkat çeken nokta gece modunda olması. İlk çıktığında da bu modda hizmet veren platform, göze hitap ediyor denilebilir. Home yani ana sekmede kullanıcılar son çalan müzik parçalarına ve önerilen müziklere kolayca erişebilirken, diğer yandan hemen yanında da Arama ve Kütüphane kısmı bulunuyor.

YouTube Music'in ana ekranında ise favoriler, önerilenler ve canlı performanslar yer alıyor. Hotlist yani trend olanlar kısmında videoların da yer alması ilginç gelebilir; ancak YouTube Music'in arkasında YouTube'un olduğunu düşündüğümüzde bu gayet normal elbette. Kütüphane içinde kullanıcılar kaydettikleri parçalara ve çalma listelerine kolayca ulaşabilirken, YouTube Music aynı zamanda gece modu desteğine de sahip. Ancak Spotify'a göre bu mod çok daha siyah.

Apple Music mi Spotify mı YouTube Music mi

ÖNERİLENLER

Her bir müzik platformu kendi algoritmalarını kullanarak önerilen müzik parçalarını kullanıcılarına sunuyor. Bu algoritma belirli zaman aralığında kullanıcıların dinledikleri müzik parçalarını baz alarak kullanıcının hangi şarkıları beğenebileceğini yapay zeka teknolojisiyle tespit ediyor ve önerilenler listesini bu şekilde oluşturuyor. Ancak bu önerilen parçalar her zaman kullanıcının beğenileriyle örtüşmüyor.

Apple Music, doğrudan editöryel ekipçe bu işin takibini yapıyor. Kullanıcılar için en iyi çalma listelerini oluşturmaya çalışan ekip, diğer yandan yapay zeka teknolojisini de arkasına alarak kullanıcının beğenisine göre en uygun şarkıları ekrana getirebiliyor.

Spotify'da durum Apple Music'ten pek farklı değil ve önerdiği müzik parçaları da çoğunlukla kullanıcıların beğenileriyle örtüşüyor.

YouTube Music'e geldiğimizde ise işler biraz değişiyor. Google ürünü olmasından dolayı önerilen parçaların oluşturulmasında Google, arama kriterlerini de baz alıyor. Yani Google, diğer platformlardan farklı olarak kullanıcısının ne dinlemeyi sevdiğini tespit etmede görece daha başarılı. Ancak YouTube Music henüz yeni bir servis olduğundan zaman içinde bu konuda daha net bir yorum yapılabilir.

Apple Music mi Spotify mı YouTube Music mi

VİDEO VE PODCAST ARŞİVİ

Müzik arşivi ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor, ancak kısmen. Çoğunlukla bu değişikliği pek çok kişi fark etmiyor bile. YouTube Music, video söz konusu olduğunda diğerlerine göre daha ağır basıyor. Arkasında YouTube'un geniş arşivinin bulunması, platformu bir adım öteye taşıyor.

Örneğin Elvis Presley araması yaptığınızda YouTube Music'te çok daha geniş bir arşive ulaşabilirken, Spotify ve Apple Music bu konuda oldukça zayıf kalıyor. Benzer şekilde Eminem araması yaptığınızda Spotify'ın bu konuda çıkardığı tek bir sonuç yokken, Apple Music ise kısmen kullanıcıyı tatmin ediyor. YouTube Music ise bu konuda ezici bir üstünlüğe sahip.

Podcast'e geldiğimizde YouTube Music'te en azından uzunca bir süre bu içeriği kimse görmeyecek. Podcast istiyorsanız YouTube Music yanlış bir seçim olacaktır. Bu alanda Apple Music ve Spotify öne çıkıyor.

Apple Music mi Spotify mı YouTube Music mi

ÜCRETLENDİRME

Apple Music'in abonesi hiç olmadıysanız ilk seferde bir ay ücretsiz olarak platformu kullanabiliyorsunuz. Öğrenci, Bireysel ve Aile Paketleri olarak ayrılan paketler farklı fiyatlara sahip. Sadece üniversite öğrencilerinin satın alabileceği paket 6.99 TL olarak ücretlendirildi. Bireysel kullanıcıların alabileceği standart paket ise 13.99 TL üzerinden ücretlendiriliyor. Aile üyeliği ise 20.99 TL üzeriden ücretlendirilirken 6 kişinin aynı anda bu paketi kullanmasına izin veriliyor. Aile paylaşımı ile beraber 6 kişi aynı anda bu paketi kullanabilirken, parçaları birbirleri ile paylaşma gibi seçeneklere de sahip oluyorlar.

Spotify ise aylık 13.99 TL'ye sınırsız erişim hakkını abonesine tanıyor. Ücretsiz olarak da kullanılan platform, buna karşın müzik dinlerken araya reklam koyuyor ve kullanıcının istediği parçayı çalabilme şansı yok. Şarkılar rast gele çalıyor.

YouTube Music ise abonelerine ilk seferde üç ay bedava. Üç aylık sürecin ardından Spotify ile aynı fiyata, yani 13,99 TL'ye abone olabileceğiniz YouTube Music, her ay Spotify veya benzerlerine ödeme yapan ve bunu en azından üç ay boyunca devam ettirmek istemeyenler için oldukça mantıklı bir seçenek.

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