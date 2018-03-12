Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Apple iPhone'ların şarj kablosunu değiştiriyor!

    Apple iPhone'ların şarj kablosunu değiştiriyor!

    chip.com.tr
    12.03.2018 - 08:51 | Son Güncelleme:

    Su birikintilerine, lavabolara ve tuvaletlere düşürmelere karşı dayanıklı iPhone'lar yapan Apple, bir sonraki adım için kolları sıvıyor: Firma, Lightning kablolarını sudan koruyacak.

    Perşembe günü kaydı yapılan bir patent, Lightning kablolarını (ve anlaşılan USB-C kablolarını da) su geçirmez yapmaya yönelik birkaç fikir içeriyor. Patentte şöyle yazıyor: "Cihaz ve aksesuar arasında su geçirmez bir yalıtım oluşturuluyor. Bu sayede aksesuarlar nemli, ıslak ve/veya kirli ortamlarda kullanılabilir oluyorlar." 

    Akıllı telefonlar için kaba kullanıma dayanıklı olmak önemli bir özellik. Özellikle fiyatı 1.000 dolardan fazla tutan ve muhtemelen yıllarca kullanacağınız iPhone X gibi bir telefonu düşününce, dayanıklılık daha da önemli bir hal alıyor. Günümüz akıllı telefonları dayanıklı olma konusunda epey yol kat ettiler ve suya karşı dayanıklı bir kablo da bu anlamda önemli bir gelişme olacaktır.

    Her alana yayılan USB-C kabloları uğruna Apple'ın kendine has Lightning kablosunu kullanmaktan vazgeçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Ama Apple'ın USB-C kablolarını da yalıtmaya yönelik planlarının olduğu görülüyor.

    Mobil Dünya Kongresi-LG V30 S THINQMobil Dünya Kongresi-LG V30 S THINQ
    daha fazla video için
    Etiketler: apple , şarj , şarj kablosu , iphone
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri