Apple giyilebilir ürün pazarının zirvesinde

IDC’nin rakamlarına göre, 2017’nin son çeyreğinde giyilebilir ürün satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.7 oranında arttı. 2016’nın son çeyreğinde 35.2 milyon giyilebilir ürün sevkiyatı yapılırken, 2017’nin son üç aylık döneminde bu sayı 37.9 milyona yükseldi. 2016’nın genelinde 104.6 milyon olan toplam sevkiyatı ise yüzde 10.3 oranında bir artışla 115.4 milyona çıktı.

IDC’nin verileri, 2017’nin son çeyreğinde en çok satan giyilebilir ürünün Apple Watch olduğunu gösteriyor. Hücresel bağlantı desteğine sahip Apple Watch Series 3’ün yarattığı pozitif etki, Apple’ın yılın son çeyreğinde 8 milyon saat satmasını ve yüzde 21’lik bir pazar payına ulaşmasını sağladı. 2016’nın son çeyreğinde giyilebilir ürün pazarında yüzde 14.4 oranında bir paya sahip olan şirket, yıllık bazda yüzde 58 oranında bir büyüme sağlamayı başardı.

İkinci sırada yer alan Fitbit ise 2017’nin son çeyreğinde 5.4 milyon giyilebilir ürün sattı. Toplam sevkiyatı yüzde 17.3 oranında gerileyen şirketin pazar payı da yüzde 18.5’ten yüzde 14.2’ye düştü. Xiaomi ise yılın son çeyreğinde ikincilikten üçüncülüğe geriledi. 4.9 milyon cihaz satan şirketin pazar payı yüzde 13’e indi.

Giyilebilir ürün pazarında en büyük sıçramayı gösteren şirketlerden birisi de Huawei oldu. Yılın son çeyreğinde 1.6 milyon giyilebilir ürün sevkiyatı gerçekleştiren şirket, bir önceki yılın aynı dönemindeki performansını neredeyse ikiye katladı. Pazar payını 4.3 milyona çıkaran şirket, 2017’nin son çeyreğini Garmin’in ardından beşinci sırada tamamladı.