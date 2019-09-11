Apple Arcade Türkiye'ye ne zaman gelecek? Fiyatlar nasıl olacak?
Aylar önce tanıtılan Apple'ın oyun servisi Apple Arcade'in yayınlanma tarihi ve fiyatları belli oldu. Apple'ın oyunculara yönelik en büyük kozu olması beklenen Apple Arcade'in App Store bünyesindeki bir milyarı aşkın oyuncuyu bünyesinde buluşturmayı planlıyor.
Apple Konami ve CAPCOM gibi firmalarla iş birliği yaparak geliştirdiği yeni oyunları ve abonelik hizmetini, 19 Eylül‘de aylık 34.99 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunacak. 150 farklı ülkede 100 oyun ile karşımıza çıkacağı açıklanan yeni oyun servisinin henüz hangi oyunları barındıracağı ve hangi ülkelerde yayınlanacağı açıklanmadı.
Yeni oyun uygulaması Apple Arcade de reklam içermeyecek. 25 Mart'taki etkinlikte tanıtılan Apple Arcade, diğer uygulamalardan farklı olarak, üçüncü servis sağlayıcıların ürettiği oyunları bir uygulamada toplama özelliğine sahip değil. Burada, tamamen Apple'a özel oyunlar yer alacak.
Bu oyunlara başka herhangi bir platforma erişim mümkün olmayacak. Güncel Apple uygulamaları merkezinde 300 binden fazla oyun kullanıma açık.
iPhone, iPad, Mac ve apple TV'lerde kullanılabilecek olan Apple Arcade'de, uygulamaya özel olarak tasarlanmış onlarca yeni oyun yer alacak. SimCity'nin tasarımcısı Will Wright da yeni uygulama için bir oyun tasarlıyor.
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