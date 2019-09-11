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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.09.2019 - 03:46, Son Güncelleme:

Apple Arcade Türkiye'ye ne zaman gelecek? Fiyatlar nasıl olacak?

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Apple Arcade Türkiye'ye ne zaman gelecek? Fiyatlar nasıl olacak?

Aylar önce tanıtılan Apple'ın oyun servisi Apple Arcade'in yayınlanma tarihi ve fiyatları belli oldu. Apple'ın oyunculara yönelik en büyük kozu olması beklenen Apple Arcade'in App Store bünyesindeki bir milyarı aşkın oyuncuyu bünyesinde buluşturmayı planlıyor.

Apple Konami ve CAPCOM gibi firmalarla iş birliği yaparak geliştirdiği yeni oyunları ve abonelik hizmetini, 19 Eylül‘de aylık 34.99 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunacak. 150 farklı ülkede 100 oyun ile karşımıza çıkacağı açıklanan yeni oyun servisinin henüz hangi oyunları barındıracağı ve hangi ülkelerde yayınlanacağı açıklanmadı.

Yeni oyun uygulaması Apple Arcade de reklam içermeyecek. 25 Mart'taki etkinlikte tanıtılan Apple Arcade, diğer uygulamalardan farklı olarak, üçüncü servis sağlayıcıların ürettiği oyunları bir uygulamada toplama özelliğine sahip değil. Burada, tamamen Apple'a özel oyunlar yer alacak.

Bu oyunlara başka herhangi bir platforma erişim mümkün olmayacak. Güncel Apple uygulamaları merkezinde 300 binden fazla oyun kullanıma açık.

iPhone, iPad, Mac ve apple TV'lerde kullanılabilecek olan Apple Arcade'de, uygulamaya özel olarak tasarlanmış onlarca yeni oyun yer alacak. SimCity'nin tasarımcısı Will Wright da yeni uygulama için bir oyun tasarlıyor.

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