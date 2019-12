App Store'dan 6 gün 6 uygulama sürprizi

1 Ocak tarihinden önce Apple, sürpriz bir kampanya başlattı. App Store'da 24 Aralık tarihinde başlayan ve 6 gün sürecek olan bu özel kampanya kapsamında her gün bir oyun uygun fiyatlarla alıcısına ulaşıyor. Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre 24 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında App Store üzerinde her gün bir içerik özel kampanya dahilinde indirime girecek. Mağazanın ana sayfası veya Bugün sekmesinde sürpriz içerikleri bulmak mümkün olacak.



26 Aralık tarihinde yani bugün mağazaya girenler için kampanya kapsamında Papumba, kullanıcılara sunuldu. 2 ila 6 yaş arasındaki dünyanın her yerinden çocukların tercih ettiği öğretici uygulama Papumba ile çocuklarınız oyun oynarken ve eğlenirken farklı bilgilere erişebilecek. Örneğin hayvanlar, alfabe, sayılar, müzik, çizim gibi kategorilerde bilgi edinebilirler.

Okul öncesi uzmanları tarafından tasarlanmış olan Papumba, çocuğunuzun öğrenme ve eğlence deneyimlerinin önemli bir parçası olacak gibi görünüyor.



Kampanya 27-28 Aralık tarihlerinde de devam edecek.