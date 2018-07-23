App Store 10'uncu yılı şerefine kullanıcılarını geçmişe götürüyor!
10. yaşını kutlayan App Store bu hafta bizi 80’lerin ve 90’ların kült mertebesine erişmiş oyunları, retro görünümlü yeni nesil maceralar, analog sihrini iPhone ve iPad’lerimize taşıyan fotoğraf ve video uygulamaları geçmişe götürüyor.
Uygulama dünyasının tüm hafta sürecek bu nostalji rüzgarında Bugün, Oyun ve Uygulamalar sekmelerinde Retro severler ve çocukluğuna dönmek isteyenler için nostaljik veya nostaljik görünümlü oyun ve uygulama öneri, hikaye ve koleksiyonları bulabilirsiniz.
App Store’da Bugün Sekmesinde Analog çekimlerin kendine has görüntü ve hissini tekrar yaşamak isteyenler Nostaljik Çekimler Yap hikayesi ile iPhone ve iPad’inde hangi uygulamaları kullanacağını bulabilir. Oldukça sık hava durumunu kontrol ettiğimiz bu günlerde nostaljik bir havadurumu tahmini almak isteyenler için Günün Uygulaması Pixel Weather - Forecast; Bol pikselli Tenis müsabakasında rakibini yenmek isteyenler için Günün Oyunu Tennis Champs Season 2. Zamanı geri alıp çocukluğuna ve çocukluğun kaygısız eğlencesine geri dönmek isteyenler için yetişkinliğe mola verdirecek uygulama önerileri Bir günlüğüne çocukluğuna dön koleksiyonunda.
Çocukluğa geri döndüren uygulamalar ile çocukluğundaki gibi çizim yapabilir veya Pictionary ve Uno gibi oyunlarla kağıt kalem veya kartlarla oynayabilir; 8mm Vintage Camera uygulamasıyla video çekebilir; Pac-man, Tetris, Atari, Sonic gibi çocukluğunuzda oynadığınız video oyunları ile vakit geçirebilirsiniz.
Oyun sekmesinde bu hafta boyunca Retro anlayışla yayınlanan yeni oyunlardan, klasik maceralar ve nostaljik yarış oyunlarına geçmişi hatırlatan oyun koleksiyon ve önerilerini bulabilirsiniz.
Uygulama Sekmesinde önerilen video ve fotoğraf düzenleme uygulamaları ile bu haftaki #tbt’nizi retro etkilerle renklendirebilir; daktilo ile yazı yazmaktan, konsantrasyon gerektiren piksel boyama ve yaratıcılık geliştiren sanatsal etkinliklere kadar farklı pek çok konuda hayatınıza nostalji katabilirsiniz.
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