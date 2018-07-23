App Store 10'uncu yılı şerefine kullanıcılarını geçmişe götürüyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
23.07.2018 - 21:28, Son Güncelleme:

App Store 10'uncu yılı şerefine kullanıcılarını geçmişe götürüyor!

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App Store 10'uncu yılı şerefine kullanıcılarını geçmişe götürüyor!

10. yaşını kutlayan App Store bu hafta bizi 80’lerin ve 90’ların kült mertebesine erişmiş oyunları, retro görünümlü yeni nesil maceralar, analog sihrini iPhone ve iPad’lerimize taşıyan fotoğraf ve video uygulamaları geçmişe götürüyor.

Uygulama dünyasının tüm hafta sürecek bu nostalji rüzgarında Bugün, Oyun ve Uygulamalar sekmelerinde Retro severler ve çocukluğuna dönmek isteyenler için nostaljik veya nostaljik görünümlü oyun ve uygulama öneri, hikaye ve koleksiyonları bulabilirsiniz.

App Store’da Bugün Sekmesinde Analog çekimlerin kendine has görüntü ve hissini tekrar yaşamak isteyenler Nostaljik Çekimler Yap hikayesi ile iPhone ve iPad’inde hangi uygulamaları kullanacağını bulabilir. Oldukça sık hava durumunu kontrol ettiğimiz bu günlerde nostaljik bir havadurumu tahmini almak isteyenler için Günün Uygulaması Pixel Weather - Forecast; Bol pikselli Tenis müsabakasında rakibini yenmek isteyenler için Günün Oyunu Tennis Champs Season 2. Zamanı geri alıp çocukluğuna ve çocukluğun kaygısız eğlencesine geri dönmek isteyenler için yetişkinliğe mola verdirecek uygulama önerileri Bir günlüğüne çocukluğuna dön koleksiyonunda.

App Store 10uncu yılı şerefine kullanıcılarını geçmişe götürüyor

Çocukluğa geri döndüren uygulamalar ile çocukluğundaki gibi çizim yapabilir veya Pictionary ve Uno gibi oyunlarla kağıt kalem veya kartlarla oynayabilir; 8mm Vintage Camera uygulamasıyla video çekebilir; Pac-man, Tetris, Atari, Sonic gibi çocukluğunuzda oynadığınız video oyunları ile vakit geçirebilirsiniz.

Oyun sekmesinde bu hafta boyunca Retro anlayışla yayınlanan yeni oyunlardan, klasik maceralar ve nostaljik yarış oyunlarına geçmişi hatırlatan oyun koleksiyon ve önerilerini bulabilirsiniz.

Uygulama Sekmesinde önerilen video ve fotoğraf düzenleme uygulamaları ile bu haftaki #tbt’nizi retro etkilerle renklendirebilir; daktilo ile yazı yazmaktan, konsantrasyon gerektiren piksel boyama ve yaratıcılık geliştiren sanatsal etkinliklere kadar farklı pek çok konuda hayatınıza nostalji katabilirsiniz.

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