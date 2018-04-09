Antarktika'ya yağan karın miktarı artış gösteriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAntarktika'ya yağan karın miktarı artış gösteriyor
GeriTeknoloji Antarktika'ya yağan karın miktarı artış gösteriyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
BBC Türkçe
09.04.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Antarktika'ya yağan karın miktarı artış gösteriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antarktika'ya yağan karın miktarı artış gösteriyor

Bilim insanları, Antarktika'da son 200 yılda yağan kar miktarını inceledi. Araştırma, bu süre zarfında bölgeye yağan karda yüzde 10 oranında artış olduğunu gösterdi.

Antarktika'ya 2001-2010 yılları arasında yağan karın 1801-1810 yıllarına kıyasla yılda 272 milyar ton daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Bu yıllık artış, Lut Gölü'ndeki mevcut su miktarının iki katına denk geliyor.

Bir başka ifadeyle, Yeni Zelanda topraklarının tamamının kaplanması için gereken miktarla aynı sayılıyor. Dr. Liz Thomas, araştırmanın sonuçlarını Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avrupa Yerbilimleri Birliği Genel Kurul toplantısında açıkladı.

İngiliz Antarktika Araştırmaları'nda çalışmalar yürüten Thomas, incelemenin buz kayıplarının ölçümü ve kıtanın daha iyi anlaşılabilmesi için yapıldığını belirtti.

Antarktikaya yağan karın miktarı artış gösteriyor
Liz Thomas buz çekirdeğini inceliyor

Thomas araştırmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Son dönemde uydu görüntüleriyle Pine Island (Palmiye Adası) ve Thwaites gibi buz dağlarının kopuşuna odaklanıldı ama aslında kar yağışındaki değişimle ilgili yeterli ve doğru bilgilere sahip değiliz."

"Şimdiye kadar genel algı, çok büyük bir değişiklik olmadığı, sabit kaldığı yönündeydi. Bu araştırma durumun öyle olmadığını gösteriyor."

Antarktikaya yağan karın miktarı artış gösteriyor
Araştırma buz çekirdekileri çıkarılarak yapılıyor

Buz çekirdekleri

Dr. Thomas ve araştırma ekibi Antarktika'dan çıkarılan 79 buz çekirdeğini inceledi. Bu silindir şeklindeki buz kütleleri yıllar boyu sıkıştırılan kardan oluşuyor.

Bu çekirdeklerin kimyasında yapılan incelemeler, yalnızca karın ne zaman yağdığını değil aynı zamanda ne kadar yağdığını da gösteriyor. Örneğin, bir yıldan diğerine hatta mevsimlere göre değişiklik gösteren unsurlardan biri hidrojen peroksit (oksijenli su).

Bu, suyun Güneş ışığıyla karşılaştığında buharlaşıp atmosferde oluşturduğu fotokimyasal bir madde.

Dr. Thomas, "Bizim için bu mükemmel, Antarktika, kışın uzun kutup geceleri, yazın da uzun gündüzler arasında değişen bir yapıya sahip" diyor.

Daha önce yapılan benzeri bir araştırmada yalnızca 16 buz çekirdeği incelenmişti. Yeni araştırma kıtadaki kar yağışına dair daha ayrıntılı bir resim çiziyor.

Araştırmaya göre Antarktika'da 1800 ila 2010 yılları arasında her on yılda 7 milyar ton kar yağmış ve 1900'dan sonraki her on yılda da ortalama 14 milyar ton kar yağmış.

Antarktikaya yağan karın miktarı artış gösteriyor
Uydular düzenli olarak Antarktika'yı görüntülüyor ama veriler yalnızca 25 yıllık kaydı tutabiliyor

En çok kar yağışı Antarktika Yarımadası'nda görülüyor, burası 20. yüzyılda ısının da belirgin oranda arttığı bir bölge.

Dr. Thomas, "Teori, Antarktika ısındıkça atmosferin daha fazla nemi tuttuğu ve bunun da daha fazla kar yağışına neden olduğu öngörüsünde bulunuyor. Biz de bu araştırmada, bunun hali hazırda yaşandığını gösteriyoruz" diyor.

Dr. Thomas, kar yağışındaki artışın buz kütlelerinin kopuşu ve son 25 yılda uydu fotoğraflarında görülen buz tabakasının incelmesiyle ters düşmediğini söylüyor.

1900'dan itibaren artan kar yağışı, küresel su seviyesini her on yılda yaklaşık 0.04 mm düşürdü. Antarktika'nın çevresindeki buz kütleleri okyanuslara karıştı ve buralardaki ılık su buz dağlarının alt kısımlarını eritti.

Leeds Üniversitesi'nden Dr. Anna Hogg, buz tabakasının şekli ve kütlesini ölçmek için uydu görüntülerinden faydalanıyor.

Dr. Hogg, "Bu yoğun kar yağışına rağmen Antarktika, hızla buz kütlelerini kaybediyor, çünkü yağış oranıyla kütle artışı aynı oranda gelişmiyor. Bunun en büyük sebebi, bölgedeki buz dinamiklerindeki istikrarsızlık. Pine Island ve Whaites buz dağlarının da bulunduğu Amundsen Denizi buna bir örnek. En iyi tahminle, Antarktika'nın 1992'den bu yana küresel deniz seviyesine katkısı 4.3 mm civarında" diyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yazılım testinde gündem yapay zeka testi

Arayanı görmek için tüm rehberinizi tehlikeye atmayın!

Facebook'a "konut ayrımcılığı" davası

Dünyanın en ölümcül canlıları