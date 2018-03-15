Android telefona Windows nasıl kurulur?

Android işletim sistemine sahip cihaza Windows 7 nasıl yüklenir? İşte yapılması gerekenler!

Öncelikle, Android'e Windows 7 yüklemek için "Android Windows" uygulamasını APK olarak indirin. Ardından cihazınıza indirdiğiniz uygulamayı açın ve en üst tarafta yer alan Windows simgesine dokunun. Sonrasında ise yapmanız gereken sağ alt kısımda yer "Installed" bölümüne dokunmak. Bu sayede Android ekosistemini dağıtıp, cihazınızda Windows 7'yi görebilirsiniz.

Yüklenen Windows 7 sürümüyle birlikte ana ekran arayüzünde uygulamaların kaybolduğu görülüyor. Uygulamalara ulaşmak içinse "Başlat" butonuna dokunduktan sonra "Apps" bölümünü seçin. Karşınıza çıkan bu bölümden de "Others" bölümüne gittiğinizde, cihazınızda olan uygulamaları görebilirsiniz.